Кузьмолово собирает спортивные награды

Кузьмоловские спортсмены добились прекрасных результатов на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, проходивших в начале ноября в Майкопском районе Республики Адыгея. Анастасия Ботова победила на дистанции «Кросс-марафон» и выиграла бронзу в «Кросс-классике», а Константин Серебряницкий стал абсолютным чемпионом в обеих дисциплинах.

7 ноября на Кавголовском трамплине К-65 закрылся летний сезон. Победу одержал мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и неоднократный победитель чемпионатов России Владислав Бояринцев. В начале декабря спортсмен выступит на международном уровне – кузьмоловский «летающий лыжник» вошел в состав сборной России на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле, который пройдет 1–2 декабря.