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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В школах Всеволожского района активно работают «Точки роста»

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Современное оборудование в «Точке роста» Бугровской школы позволяет учителям провести интересные занятия с учениками разного возраста. Вчера в биологической лаборатории прошли занятия для начальной школы по дополнительной программе.

Для второклассников прошло занятие на тему «Сравнение возможностей различных оптических приборов». С помощью лупы и микроскопа ребята сравнивали крыло птицы, муравья, лист. Ученики четвертого класса с удовольствием осваивали микроскоп и приёмы работы с ним.

Фото пресс-службы администрации Бугровского СП

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