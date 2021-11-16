В школах Всеволожского района активно работают «Точки роста»

Современное оборудование в «Точке роста» Бугровской школы позволяет учителям провести интересные занятия с учениками разного возраста. Вчера в биологической лаборатории прошли занятия для начальной школы по дополнительной программе.

Для второклассников прошло занятие на тему «Сравнение возможностей различных оптических приборов». С помощью лупы и микроскопа ребята сравнивали крыло птицы, муравья, лист. Ученики четвертого класса с удовольствием осваивали микроскоп и приёмы работы с ним.

Фото пресс-службы администрации Бугровского СП