В Агалатовской школе искусств прозвучит фортепианная музыка отечественных и финских композиторов XX века

Концерт состоится в рамках международного проекта «Мудрая любовь» XXII Российско-Финляндского культурного форума. В исполнении Александра Трухина 19 ноября прозвучат произведения Сибелиуса, Мериканто, Мелартина, Пальмгрена, Прокофьева.

Пианист окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где учился в классе народной артистки СССР, профессора Э.К. Вирсаладзе. Кроме того, Александр Трухин учился в Одессе у О.В. Яценюк, в Одесской национальной консерватории им. А.В. Неждановой в классах профессоров Э.Д. Коваленко, Г.В. Поповой, А.Г. Харченко и А.А. Кардашёва, а также в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в классе Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора И.В. Лебедева.

Александр Трухин – лауреат престижных международных конкурсов пианистов — совмещает исполнительскую деятельность и преподавание в Государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

Посетить концерт можно виртуально, присоединившись 19 ноября в 18.00 к прямой трансляции по ссылке.