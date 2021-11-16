Влюбленный в горнолыжный спорт

Совет ветеранов спорта с прискорбием сообщает, что 15 ноября на 74 году жизни умер мастер спорта СССР Михаил Михайлович Верезгов. Всю свою жизнь этот человек посвятил горнолыжному спорту.

Михаил родился 25 января 1948 года, вырос в Токсово, обучался в общеобразовательной Токсовской школе. В 1962 году увлекся горными лыжами. Первым тренером М. Верезгова стал человек, которого сейчас называют «легендой спорта», – заслуженный тренер РСФСР, автор учебника «Школа горнолыжника» Семен Иванович Ялакас. С лёгкой руки С. Ялакаса Михаил Верезгов стал чемпионом Ленинграда, чемпионом Российской Федерации и неоднократным призёром чемпионатов СССР. Вот что рассказала про него мастер спорта СССР Аля Ниловна Королёва, которая когда-то вместе с Михаилом выступала в составе сборной Ленинграда: «Мы в команде считали, что на Михаила Верезгова можно положиться. Он при любых обстоятельствах пройдёт трассу до конца, потому что по жизни он был борец. И у него было много друзей, он многим помогал в трудных жизненных ситуациях. Долгая дружба его связывала с известным горнолыжником Сергеем Грищенко». (Для справки: Сергей Грищенко – мастер спорта СССР международного класса, участник Олимпиады 1972 года, проживал в посёлке Кузьмоловский Всеволожского района, умер в 2000 году).

В горнолыжном спорте Михаил Верезгов выделялся своим мастерством и скоростными качествами. Однажды пригласили сниматься в кино. В киноленте «Долгая счастливая жизнь» есть эпизод, где главный герой (его играет Кирилл Лавров) рассказывает, как счастливо он в юности жил с отцом в горах. И в этот момент на экране по горам с вихрем проносится Михаил Верезгов на лыжах. Фактически он выступил дублёром Кирилла Лаврова. Фильм вышел на экраны в 1966 году и имел большой успех.

В 1972 году Михаил Верезгов получил звание «Мастер спорта СССР» по горнолыжному спорту. С 1978 по 1983 год вместе с Леонидом Тягачевым тренировал сборную СССР. Подготовил к Олимпиаде несколько известных горнолыжников, среди которых – мастер спорта СССР международного класса, участник трёх Олимпиад Владимир Андреев. С 1983 по 2001 год Михаил Михайлович Верезгов работал тренером сборной команды Ленинграда (Санкт-Петербурга). Вот как отзывается о нём заслуженный тренер РФ Сергей Ленинский: «Это был очень доброжелательный и очень трудолюбивый человек. Его хорошо знают и уважают ветераны спорта даже в Москве».

В горнолыжном спорте Михаил Верезгов оставался до последних дней жизни. В последние годы работал в Школе Высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта. Был членом президиума Федерации горнолыжного спорта Санкт-Петербурга. Проживал в родном Токсово и в посёлке Кузьмоловском. Этот человек оставил после себя яркий след. Он стал достойным учеником и продолжателем дела Семена Ялакаса.

Ветераны спорта России, ветераны Ленинградской области и редакция газеты «Всеволожские вести» приносят родным и близким Михаила Верезгова глубокие соболезнования.

Людмила Однобокова