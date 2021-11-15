Пожарный Дед Мороз исполнит «Огненные мечты» юных ленинградцев

Огнеборцы Ленинградской области принимают заявки на участие в новогодней акции. В преддверии праздника пожарный Дед Мороз случайным образом выберет по 3 заявки на каждый район на посещение ребёнком пожарной части.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, письма на участие в акции могут послать родители детей от 6 до 18 лет. В первую очередь заявок ждут от ребят, которые мечтают почувствовать себя в роли пожарного – их познакомят с особенностями профессии и проведут экскурсию по пожарной части.

Заявки принимаются до 10 декабря по почте в Ленинградскую областную противопожарно-спасательную службу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Краснофлотская улица, д.28. Необходимо также продублировать заявку на электронную почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой «Мечта». В письме обязательно нужно указать ФИО и контактный телефон родителей (законных представителей), имя и возраст ребенка.