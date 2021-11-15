Открылась регистрация участников на зимний марафон «Дорога жизни»

Спортсмены и любители бега из Ленинградской области могут стать участниками 53-го международного зимнего марафона «Дорога Жизни», посвященного 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Регистрация участников стартовала сегодня на платформе: https://heroleague.ru/calendar.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, легкоатлетический марафон «Дорога жизни» пройдет 30 января во Всеволожском районе Ленинградской области. В забеге традиционно могут принять участие спортсмены и любители бега всех возрастов. Напоминаем, что самая большая дистанция марафона начинается у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, а завершится у памятника «Цветок жизни».

Мероприятие состоится в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором.

Зимний пробег, который проходит в Ленобласти с 1970 года, в настоящее время организуется комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.