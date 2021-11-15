Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь»: Мотострелки – основа Вооружённых сил

Мотострелковые войска – крупнейший и самый многочисленный вид Сухопутных войск. Они появились на театрах военных действий не сразу – только в ХХ веке. Этому способствовало быстрое развитие автомобильной техники. После Первой мировой войны, где в боях исключительно положительно проявили себя грузовики и бронемашины, ведущие державы мира стали разрабатывать концепцию мобильной армии и различные средства передвижения исключительно для военных нужд.

Как известно, куда ступит нога пехотинца, там и будет новый рубеж наступления или там же закончится война. Поэтому оказалось очень важно доставить пехоту быстро в нужное место на карте, ведь правильным маневром можно быстро закончить сражение. Отсюда и происходит девиз Мотострелковых войск России – «Мобильность и маневренность».

История же советских мотострелковых войск могла начаться в 1939 году, когда в стране появился новый тип подразделения – моторизованная дивизия. Но дело из-за недостатка автотранспорта не пошло. Снова вернулись к полноценному созданию мотострелковых дивизий уже после Великой Отечественной войны. С 1945 по 1958 год промышленность страны позволила укомплектовать все подразделения необходимыми огневыми средствами и средствами передвижения. К концу 80-х годов ХХ века численность мотострелковых дивизий в нашей стране доходила до 150. В итоге этот род войск сухопутных сил в Советском Союзе стал самым многочисленным.

Преемницей тех самых огромных дивизий является отдельная гвардейская мотострелковая бригада, расположенная в Выборгском районе Ленинградской области. Об истории, боевом пути соединения, о его современном состоянии нам рассказал гвардии подполковник, заместитель командира отдельной гвардейской мотострелковой бригады Анатолий Смердов.

– Соединение наше образовано в 1934 году в качестве стрелковой дивизии. После своего формирования в городе Куйбышеве, ныне это Самара, она была передислоцирована в Ленинградскую область. И в дальнейшем вся ее жизнь, весь ее путь был связан с событиями, которые происходили на ленинградской земле.

Дивизия принимала участие в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Ей была поставлена задача штурмовать укрепления так называемой линии Маннергейма. Во время Великой Отечественной войны воевала против финнов и немцев, а за успешное удержание Невского пятачка преобразована в 1942 году в гвардейскую дивизию. До конца войны наступала на Карельском перешейке и закончила бои на современной границе с Финляндией.

В конце 50-х годов с приходом новой техники дивизия была полностью переформирована в мотострелковую, а бригадой она стала в 1997 году в связи с реформой Вооруженных сил РФ.

– Бригада принимала участие во всех локальных войнах, конфликтах, которые происходили на территории бывшего Советского Союза. Подразделения бригады были подготовлены как миротворческие и принимали участие в предотвращении угрозы безопасности в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, – продолжает рассказ гвардии подполковник Анатолий Смердов. – Бригада неоднократно была отмечена как слаженная, как подразделение, которое способно в установленные сроки выполнить задачу.

Сейчас бригада с огромным опытом боевых действий и миротворческих миссий состоит из множества батальонов, рот и взводов разных родов Сухопутных войск, которые в совокупности позволяют решать любые задачи с помощью бронетехники, артиллерии и необходимого набора новейших специальных средств. Всего в бригаде 21 соединение, в котором можно проходить службу и призывникам, и военнослужащим по контракту. Работа, как говорится, найдется для всех и на любой вкус, ведь бригада – это мобильное комплексное сосредоточение всех возможных сухопутных сил и средств для автономного решения поставленных задач.

– В Ленинградской области есть две большие воинские части – в Лужском и Выборгском районах. У нас есть соединения в большом количестве: кому что подходит, кого что интересует – военнослужащие могут заняться той или иной сферой деятельности. Даже если они пришли в разведку, а их интересуют именно танки, хотят ездить на танках, то мы вникаем в нужды и передаем в другое подразделение. Человек занимается тем, чем именно хочет, – поясняет гвардии старший лейтенант Анатолий Беляевский.

Для службы в бригаде есть не только вакансии, но и все бытовые условия. Что касается военнослужащих по призыву, то для них выстроены новые казармы и капитально отремонтированы старые, работают новая столовая, спортзал, бассейн и максимально улучшен быт. Даже есть торговые автоматы «Военторга» на каждом этаже, где можно купить сладости, батончики или зерновой кофе.

– Военнослужащие по контракту, по призыву, приходя в казарму, удивляются: «Ничего себе! Такое обеспечение. Мы не могли даже подумать и представить, что о нас так позаботятся», – делится впечатлениями сослуживцев об инфраструктуре бригады гвардии старший лейтенант Дмитрий Бянкин. – Я не разочарован в том, что прохожу службу здесь. Расположение воинской части очень удобное, очень комфортно для семейных людей. Инфраструктура позволяет.

Военнослужащие по контракту могут в полной мере воспользоваться всеми социальными благами от Министерства обороны, проходя службу в бригаде, расположенной в Выборгском районе, или в любой другой воинской части Вооруженных сил Российской Федерации. Можно жить в служебном жилье или снимать квартиру. Минобороны компенсирует расходы. Тем, кто приезжает с женами и детьми, предоставляются помещения большего метража. В дальнейшем, при прохождении службы, можно претендовать и на военную ипотеку.

– Для военнослужащего по контракту самым весомым, я считаю, является получение образования. Хорошее образование стоит хороших денег, – объясняет преимущества контрактной службы гвардии подполковник Анатолий Смердов. – Военнослужащий, проходя службу, через 3 года имеет право получить высшее образование бесплатно. Многие у нас в бригаде реализуют эту возможность.

Как говорят офицеры в бригаде, до 50 процентов военнослужащих по призыву, оценивая положительные перспективы службы в армии, подписывают контракт. Они понимают после нескольких месяцев «срочки», что армия – это их призвание и уверенность в завтрашнем дне.

Более полную информацию о преимуществах прохождения военной службы по призыву можно узнать в районном военкомате. Тем, кто хочет попробовать себя в качестве профессионального военного, надо обращаться в региональный пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки, дом 90.

Анна ТЮРИНА

На снимках: бронетранспортёр МТ-ЛБ; танк Т-72Б3; в комнате досуга и информирования; гвардии подполковник, заместитель командира отдельной гвардейской мотострелковой бригады Анатолий Смердов;

Фото Г. Ожегова