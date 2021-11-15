Казачьим дружинам быть!

Казачество готово активнее участвовать в обеспечении общественного порядка в регионе.

«Казачьи народные дружины играют важную роль в охране общественного правопорядка Ленинградской области, — считает атаман отдельского казачьего общества «Областной отдел» Дмитрий Смирнов. — Это один из видов государственной службы российского казачества».

Казачьи наряды патрулируют улицы, помогают поддерживать порядок на массовых мероприятиях, оказывают содействие госструктурам в охране природных ресурсов. Это заметный вклад!

По словам атамана, во время проведения в Петербурге чемпионата мира по футболу в 2018 году, куда привлекались сотрудники правоохранительных структур из Ленобласти, казаки заступали на дежурство в ближайших к городу районах. Также Дмит­рий Смирнов напомнил о вкладе казачьих дружин во время визита в Выборг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В региональном реестре добровольных народных дружин Ленобласти зарегистрировано десять коллективов, сформированных из числа членов казачьих обществ. Большинство образовалось после выхода в 2014 году Федерального закона № 44 «Об участии граждан

в охране общественного порядка», установившего правовые основы деятельности ДНД. Также создаются новые формирования. Например, сейчас решается вопрос о создании новой дружины в Тосно.

«Наиболее востребованы наши дружины там, где казаки находятся в плотном контакте с органами местного самоуправления и полицией, — говорит Дмитрий Федорович. — Такое взаимодействие обеспечивает слаженную работу». Примеры тому — ДНД «Хутор Покровский» из Ломоносовского района, ДНД «Станица Воздвиженская» из Соснового Бора. Но такое взаимодействие, к сожалению, складывается не во всех районах.

Дружину на базе казачьего общества «Станица Выборгская» создали в 2015 году. Дважды в неделю вместе с сотрудниками полиции дружинники в казачьей форме патрулировали улицы Выборга, в дни православных праздников дежурили у храмов, привлекались на крупные мероприятия, такие как День Победы или День города. Кроме того, совместно с сотрудниками администрации участвовали в рейдах по торговым точкам с целью выявления нарушений требований Роспотребнадзора.

«Выборг — красивый старинный город, со множеством объектов культурного и исторического наследия. К нам приезжают туристы, и их поток ежегодно увеличивается. Мы патриоты своего города, хотим, чтобы людям было здесь спокойно и безопасно. Но муниципалитет обращается к казакам все реже. В этом году мы лишь дважды выходили в рейды», — говорит атаман «Станицы Выборгской» Андрей Жуковец.

Некоторое время назад казаки вели переговоры о создании подразделения ДНД при пограничной службе в Выборге, чтобы оказывать посильную помощь в охране государственной границы. А в 2018 году выборгское казачество разработало проект «Программа поддержки и развития деятельности казачьих ДНД на территории Ленинградской области» и выиграло губернаторский грант. На эти средства было закуплено обмундирование, рации, средства защиты.

Грантовая поддержка — один из вариантов решения другой болевой точки ДНД. Речь о финансировании. Деньги необходимы на покупку формы, премирование членов дружины. Организация конного патрулирования, которое могло бы стать изюминкой казачьих ДНД региона, также требует вложений.

«Казаки — большая сила! У наших дружин есть потенциал, есть возможности для развития, — уверен Дмитрий Смирнов. — Количество казаков в общем числе дружинников Лен­области пока относительно невелико. Наши

ряды, безусловно, должны стать шире. Мы действуем совместно с комитетом правопорядка и безопасности правительства Ленобласти и региональным управлением МВД России. Стараемся сделать работу более системной».

Людмила Кондрашова