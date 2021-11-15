Во Всеволожске работает пункт приема старых покрышек

Акция по сбору и утилизации старых покрышек «Миссия Шина: дорога чистоты» прошла 12 ноября во Всеволожске. Организаторами выступили Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области и компания Premio.

В рамках акции был организован бесплатный прием шин. Все желающие могли отдать старые покрышки на переработку. Что особенно актуально в пик сезонной смены «резины». Цель мероприятия – пропаганда культуры переработки и бережного отношения к природе.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, с компанией Premio район сотрудничает давно. В рамках взаимодействия на территории Всеволожска был открыт пункт по сбору старых автомобильных покрышек. Площадка находится по адресу: улица Ладожская, д. 40 (пересечение Евграфова и Антоновской).

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»