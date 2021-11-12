Почти 80% жителей Ленобласти приняли участие в переписи

Всероссийская перепись населения – 2021 на финишной прямой. 14 ноября – последний день переписи. Жители Всеволожского района еще два дня могут участвовать в опросе.

В отделе государственной статистики Ленинградской области «подбивают» последние итоги переписной кампании, которая завершается в воскресенье, 14 ноября. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, по данным на 8 ноября, сведения о своем домохозяйстве представили 79% жителей региона от предварительной оценки численности населения. Из них 17,6% – заполнили анкеты самостоятельно, воспользовавшись порталом Госуслуг, остальные приняли участие в переписи с помощью переписчиков, пришедших на дом, или на стационарных участках и в МФЦ.

В течение месяца службы статистики собирали информацию, сколько людей, какого возраста и где живут в области. Задача оказалась не совсем легкой. Особенно для переписчиков, которые работали «вживую». Не зря в областном правительстве запустили акцию «Помоги переписчику» и призвали на помощь глав администраций и муниципальных образований. Они совместно с «ходоками» обошли квартиры и дома жителей. Не остался в стороне и руководитель администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который принял участие в масштабной акции. Вместе с девушкой с синей сумкой на плече, жилеткой с логотипом Всероссийской переписи населения – 2021 и бейджиком глава администрации отправился по одному из адресов.

– Самый простой способ пройти перепись – воспользоваться сайтом «Госуслуги», – отметил Андрей Низовский. – Я так и поступил. Ну а тем, кто по каким-то причинам не смог этого сделать или не имеет навыков пользования интернетом, могут помочь волонтеры. Поэтому просьба не отказывать волонтерам-переписчикам, так как участие во Всероссийской переписи очень и очень важно. На основании этой информации будут приниматься самые значимые для жителей управленческие решения, например, где построить дороги, детские сады или школы.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района