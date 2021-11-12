«Подтянись! Улыбнись! Зарядись!»

Такой проект, посвященный пропаганде здорового образа жизни, организовали в Киришском районе.

Проект реализуется при поддержке комитета по молодежной политике Ленобласти. А инициатива принадлежит муниципальному автономному учреждению «Спорт и молодость», объединяющему подростковые и молодежные клубы района.

«Мы стремимся дать молодежи примеры активного, разнообразного, насыщенного досуга и показываем, к чему приводят вредные привычки, — объясняет Ольга Халамова, директор ресурсного центра «Добровольчество Киришского района», выигравшего грант на проект.

По ее словам, старшие школьники, учащиеся колледжей часто оказываются перед выбором: спорт или сигарета, активный досуг или сомнительная компания. Многие не задумываются о последствиях употребления психоактивных либо наркотических веществ. А кто­-то просто не умеет сказать нет. Об этом с ребятами говорят на семинарах по профилактике ассоциативного поведения.

В Киришах провели два таких занятия по программе, разработанной Центром студенческих инициатив «Северо-­Запад» в рамках проекта «Ленинградская область — Территория безОпасности». В средней школе № 6 на семинар пригласили учащихся 6­–9-­х классов из так называемых групп риска, которые были замечены в склонности к вредным привычкам. В ДК «Восход» собрались ребята постарше, в том числе студенты колледжей.

Исходной точкой семинаров стала демонстрация документального фильма «История одного обмана». В нем показано, как управляют сознанием людей, находящихся в алкогольной и наркотической зависимости, что они зачастую становятся пешками в чужой игре.

«Подростки, посмотрев фильм, спрашивали: «А зачем нам это знать?» Вопрос взрослому человеку может показаться странным. А для ребят, еще не умеющих устанавливать причинно­-следственные связи, он определяющий, — рассказывает ведущий семинаров Иван Милованов. — Многие из них никак не связывают идущую из открытых источников пропаганду употребления алкоголя, табака, ПАВ и собственное будущее. Мы поговорили о том, строят ли они планы на дальнейшую жизнь. Оказалось, да. В итоге аудитория пришла к выводу: чтобы достичь поставленных целей, нужно вести здоровый образ жизни».

По мнению Ивана Милованова, многие медиапродукты, включая популярные у молодежи соцсети и голливудские боевики, пропагандируют негативные сценарии поведения. Важно уметь распознавать их, понимать, как в Сети формируются идеи и тренды.

Также в рамках проекта «Подтянись! Улыбнись! Зарядись!» состоялись два спортивных фестиваля. «На стадионе ребята выпускают энергию и одновременно заряжаются позитивом, проникаются командным духом», — полагает Ольга Халамова.

Фестиваль по дворовому футболу «Здоровое будущее — за нами» прошел уже в пятый раз. Турнир собрал 20 команд, в каждой по шесть человек. Сначала соревновались участники в возрасте до 16 лет, затем ребята постарше, до 20 лет. Помимо футбола, молодежь состязалась в отжиманиях, подтягивании и чеканке мяча. Попробовать силы могли все желающие, а не только члены команд. Болельщики устроили битву лозунгов «Поддержи свою команду», также прошел фотоконкурс.

Не менее ярким событием стал фестиваль «Здоровье — это здорово!». Семнадцать команд из школ и колледжей района собрались в сентябре на стадионе «Энергетик». Праздник проводится третий год, и каждый раз организаторы придумывают новые конкурсы.

На сей раз к традиционному перетягиванию каната добавились «Гигаклюшка», «Командные лыжи» и «Надувная труба». Участники демонстрировали «Командную зарядку» и пытались выбраться из «Паутины». Знамя победителя вручили Будогощской средней школе им. М. П. Галкина. Второе место заняла сборная МАУ «Спорт и молодость», третье — Киришская средняя школа № 2.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлено организаторами проекта