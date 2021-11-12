«Здесь горный ветер дует с поросших вереском холмов…»

У каждого человека, как бы высоко ни поднялся он в обществе и профессии, как бы далеко ни уехал от мест, где родился и вырос, – на всю жизнь остаются самые первые, самые трепетные и светлые воспоминания о малой своей родине. Нам интересны люди, у которых жизнь сложилась по пословице: «Где родился, там и пригодился», мы внимательно вглядываемся в судьбы знаменитых земляков, прославивших нашу страну, понимая, что место, где человек был рожден, – неотъемлемая часть его биографии. Порой самая главная. Поэтому так тянет нас вернуться к истокам. Сегодняшний наш рассказ о деревне Юкки, которая на протяжении многих веков была источником вдохновения и простой земной радости для многих выдающихся людей, наших знаменитых земляков.

Между прошлым и будущим

Первое, что вам расскажут жители этого живописнейшего местечка о происхождении самого названия деревни, – это о том, как жили-были в этих местах два брата, которых именно так и звали – ЮККИ. Пасли братья на этих живописных холмах табуны лошадей, а ночами зажигали на «Чертовой горе» костер, который служил своеобразным маяком для запоздавших в ночи путников. По другой версии, название Юкки переводится с финского как «бугры, холмы». Но самый удивительный поэтический образ перевода автор этих строк нашла в одной старинной книге: «Юкки – горный ветер, дующий с поросших вереском холмов».

В любом случае, как бы мы ни трактовали название, оно, несомненно, финского происхождения. И финны испокон веков селились на этих холмах, поросших тем самым вереском, мирно соседствуя с другими народами. Интересна находка археологов, обнаруживших в 1964 году самый настоящий клад: недалеко от Медного озера нашли нескольких сот монет, отчеканенных еще во времена Ивана Грозного. Монеты хранятся нынче в Русском музее Санкт-Петербурга и являются свидетельством древности этих поселений, за которые шли бесконечные распри.

В результате многолетних русско-шведских военных конфликтов земли нынешнего Юкковского поселения – вместе со всей Ингерманландией – в 1583 году отошли к Швеции. И только в ходе жестоких сражений первых лет Северной войны, которые велись в непосредственной близости от Юкков, на землях современных поселков Парголово и Осиновая Роща, то есть уже при царе Петре I, эти земли окончательно вошли в состав России. С Петровских времен и началось развитие этих территорий, которые император изначально подарил генерал-адмиралу Федору Апраксину. После его смерти имение сменило много владельцев, последними из которых стали семьи графа В. Левашова и княгини М. Вяземской. От бывших сановных владельцев остались в современном гербе МО «Юкковское сельское поселение» их геральдические символы: лев дворянского рода Левашовых, а грифон – князей Лопухиных.

Как бы там ни было, а к началу XX века за Юкками прочно закрепилась слава прекрасного дачного места. Поэт Александр Блок в одном из писем друзьям сообщает: «прошли пешком из Левашово в Юкки». До наших дней в музее сохранились лыжи, на которых зимой великий певец Федор Шаляпин любил покататься на юкковских холмах. Мало кому известно, но всемирно известный бас состоял в членах парголовского клуба любителей лыжного спорта «Полярная звезда», и свои соревнования «полярники» устраивали на трамплине Юкковских холмов. Да и пел Федор Иванович здесь же не раз, на эстраде юкковского ресторана «Каприз», в том числе для швейцарцев, которые предпочитали свои национальные праздники устраивать именно в этой деревне – так она напоминала им их родную страну Швейцарию.

Известен и точный адрес дачи в Юкках (угол нынешней Озерной и Пионерской), где жили Елизаровы, ближайшие родственники В.И. Ленина, – и именно здесь скончалась в 1916 году мать Владимира Ильича – Мария Александровна Ульянова.

В 1918 году в Юкках жил поэт Владимир Маяковский. Неподалеку от дачи Фаберже в 1930 годах жила писательница Ольга Форш. В Юкках была и школа Академии художеств, здесь подолгу жили академик А.П. Карпинский и художник И.А. Бродский.

В советские годы Юкки были центром мирового спорта, на холмах проходили чемпионаты по мотогонкам. В восьмидесятых годах наши корреспонденты лично побывали на Кубке мира, когда в Юкках собрались спортсмены этого экстремального спорта из многих стран. Сейчас на этих холмах стоят коттеджи.

О делах земных и небесных

Юкковские холмы и бугры и по сию пору остаются привлекательными для художников и поэтов, хотя не найдете вы теперь на этих холмах вереска, и все больше за высокими заборами скрываются некогда живописные пейзажи, но еще остается привлекательным знаменитое Токколовское озеро, упоминаемое в писцовых новгородских книгах, свивают птицы гнёзда в кронах деревьев. А из окон машин, мчащихся по Кольцевой дороге, хорошо видны и слепят глаз купола нового Юкковского храма Рождества Иоанна Предтечи, одного из самых красивых храмов, построенных на нашей земле за последние годы. «Лебединая песня» народного архитектора России Валентина Назарова, известного и как автора проекта Токсовского храма Михаила Архистратига Божия и всех Небесных сил Бесплотных.

Настоятель храма – протоиерей Григорий Григорьев. Человек во многих смыслах выдающийся и неординарный. Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, известный нарколог и психотерапевт, выпускник Военно-медицинской академии, заслуженный подводник России, переживший несколько аварий на подводных лодках. Профессор двух высших учебных заведений, и… доктор богословия, ставший настоятелем храма, который, можно сказать, сам же и построил. В этом году в Доме книги на Арбате в Москве и в Федоровском храме в Санкт-Петербурге прошла презентация новой книги члена Союза писателей России, протоиерея Григорьева из цикла «Ветер радости» – «Городское приволье», ставшего лауреатом Всероссийского конкурса имени Алексея Толстого в номинации «Художественная проза».

Мы встретились с отцом Григорием и матушкой Еленой в их доме в деревне Юкки, которые эта большая, особенно разросшаяся за последние годы, семья выбрала местом жительства четверть века назад. Построили просторный дом, посадили не одно дерево, вырастили троих детей, двое из которых выбрали профессию врача. В их доме можно встретить священника, приехавшего по делам служебным из Сибири или Северного Урала, учителя из Ухты и художника, к примеру, из Череповца. За трапезу за стол здесь порой садятся человек 20, а то и больше. И несколько лет в этом же доме действовал, как говорится, «по полному чину» – со службами, литургией, исповедью и причастием – Домовая церковь.

Вот что рассказывает сам о. Григорий:

– Юккам, как известно, пятьсот лет. Даже больше. И за все пятьсот лет здесь не было православного храма. Была лютеранская кирха, построенная еще до революции, после революции ее «переформатировали» под клуб, потом и клуб сгорел. А православного храма так и не было. И только в 2004 году принимается священноначалием решение: строить здесь храм. За четыре года, к 2008 году, выкопали котлован, сменилось восемь настоятелей, но дело не двигалось с места, и пришлось мне, как местному жителю, в доме которого уже была действующая домовая церковь, взяться за эти тяжкие дела земные.

Согласитесь, любая стройка – это очень непростое дело. А строительство храма – тяжелее во сто крат. Но у нас уже сложился к тому времени вокруг нашей домовой церкви приход, были очень активные люди. И я возглавил приходской Совет будущего храма, а Попечительский Совет возглавил тогдашний председатель Совета нашего муниципального образования, нынешний вице-губернатор правительства Ленинградской области – Игорь Викторович Петров, который немало способствовал тому, чтобы в Юкках появилось место духовного притяжения. Вот так мы и двинулись по этому пути, пути обретения храма большой командой. Страниц вашей газеты не хватит, чтобы перечислить всех, кто нас поддерживал и реально помогал на этом пути, дело стало всенародным. Когда мы впервые провели службу – был праздник на всю округу. Когда зазвонили колокола – двойной праздник. С благодарностью и благоговением вспоминаю великого архитектора, автора проекта Валентина Назарова, который, к сожалению, не дожил до воплощения своей мечты в полной мере, но открытие первого храма застал (у нас ведь в комплексе два храма – верхний и нижний), и звон колоколов Валентин Федорович услышал.

А уж когда наша общая мечта стала обретать реальные черты, – как я мог оставить, можно сказать, свое детище. Экстерном окончил семинарию нашей духовной Академии, а защита докторской по богословию – это уже была личная инициатива, потому что к тому времени был накоплен большой материал, был опыт защиты светских диссертаций. И моя докторская диссертация по богословию – десятая по счету, защищенная в Русской православной церкви. Она помогает мне в работе, вернее знания, полученные в результате исследований.

* * *

В этой работе, насколько я понимаю отца Григория, – своеобразный сплав земного и небесного.

Пятеро сыновей и дочь Алёнушка

Наталия Юрьевна Сучкова – мать шестерых детей. Глядя на эту молодую, жизнерадостную женщину, просто не верится, что старшему сыну 28 лет. Пятеро сыновей, погодки: Даниил, Антон, Марк, Дмитрий и Артем. И только единственная – четвертая дочь Алёнушка, прямо как в сказке. Хотя история жизни Натальи вовсе не сказочная, а просто в итоге – счастливая.

Помните этот фильм с Гундаревой в главной роли? – спрашивает меня Наталья. – Где собираются на свой вечер одноклассники, и все рассказывают о своих достижениях, кто кем стал, как вырос и чего достиг. Её спрашивают: А ты кем стала? – Героиня Гундаревой отвечает: А я мама. Я просто мама!

На самом деле как это непросто – быть мамой, я поняла сразу по рождению нашего с мужем первого сына. Данька родился, мы еще были студентами Череповецкого педагогического института имени Луначарского, экзамены сдавали по очереди. Я сдаю, он с коляской маячит перед институтом, он сдает, я его жду. Второго родила, когда «госы» были уж позади. А там третий, четвертый, – в общем, хорошо, что у нас в институте преподавали возрастную психологию и взрослых, и детей. Я им преподавала все, что умела сама. И так как я с детства любила рисовать, и по профессии я учитель рисования, черчения и есть еще такой предмет, как кружковая деятельность, – моя семья и была моим кружком. Пятеро мальчишек! Их чем-то увлечь надо было. Выросли все, выучились. Учились даже лучше, чем я. Один музыкант – старший, пишет музыку. Второй тоже сочиняет музыку и даже стихи. Еще сын, говоря языком современным, «айтишник». Пятый окончил «Макаровку» работает судомехаником на торговых судах, единственная дочка, Алёнушка, работает в сфере строительства – вместе со своим отцом, придумывает интерьеры и не только. В общем, она к архитектуре и живописи ближе всех. А третий мой сын, Марк, он совершенно удивительный, он психолог по призванию. Жаль, что нет официально такой профессии, как «утешитель». Он просто необыкновенно умеет утешить словом страждущих людей. Это тоже талант, согласитесь.

Как же не согласиться! Прошу Наталью поделиться её секретами, как воспитать шестерых детей, оставаясь при этом самой собой, не потеряться, не раствориться в ежедневных бытовых проблемах. У Натальи Юрьевны есть ответы:

– Будь верной в малом, – делится она со мной, – служи с детьми, занимайся ими, расти их христианами. Мы ставим цель и движемся к большому малыми шагами. Только не забывай радоваться вместе с ними. Вот вы знаете, когда они были маленькие, я думала – как трудно дожить, а когда они выросли, я только тогда поняла – какое это счастье, что я тогда трудилась, чтобы сейчас получить плоды. Сейчас дети – мои самые лучшие друзья. И я Бога каждый день за них благодарю.

Наталья Юрьевна обрела и нашла и веру, и духовного отца в храме Рождества Иоанна Предтечи. Кстати, само её имя, Наталия, переводится с древнегреческого как «родная, утешение». А спустя некоторое время нашла призвание и в служении людям. Это направление социального служения, созданное при храме, называется именно так: «Утешение». Бывают же такие совпадения! Та же Наташа и еще несколько – таких же активных и деятельных – прихожан откликнутся на просьбу о помощи человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. И речь идет не только о поездке в магазин за продуктами, – если человек одинок и помощи ему, кроме как из храма, ждать неоткуда, ему помогут и с лекарствами, и с малым ремонтом, и даже с уборкой помещения. Я застала Наталью за уборкой осенней листвы – дело реально земное и необходимое.

Душа обязана трудиться

После того как в 90 году сгорел единственный клуб деревни, тот самый, в бывшей лютеранской кирхе, вся культурная и духовная жизнь ушла в небытие. И сегодня именно храм стал центром духовного и культурного начала в поселке. Не раз прямо под открытым небом на ступеньках храма разворачивались концерты то старинной роговой музыки, то русского народного оркестра, шли спектакли. Была построена и заработала в полную силу Воскресная школа для детей, где все, начиная от школы для будущих мамочек и подготовки замечательных раскрасок по мотивам Евангелия, – дело рук добровольных помощников – прихожан. Душа и сердце многих полезных и очень творческих начинаний – матушка Елена. Супруга настоятеля храма, тоже доктор, кандидат медицинских наук, мать троих детей и бабушка четверых внуков.

Это ее стараниями и фантазиями запущенный участок, доставшийся храму, превратился за эти годы в дивный, почти райский сад. Видимо, будучи художником в душе, матушка Елена украшает храм такими потрясающими композициями из цветов, что глаз не оторвать. Конечно, во многом её первые помощники – прихожане храма. А в этот раз Елена Александровна поделилась с нами очередной идеей: создать при храме школу поисковиков, нечто вроде юнармейского движения, нацеленного на поиск могил наших солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Благо появился в храме человек, знающий и заинтересованный. Педагог, организатор и большой энтузиаст Сергей Скидан, названный лучшим учителем года в Республике Коми. Прецеденты есть. Священник, настоятель храма на Шпалерной отец Вячеслав Харинов, возглавивший поисковую работу в Петербургской епархии, – человек столь известный, что его пример – другим наука. Как говорится, в добрый путь!

Ещё об одном коллективе, не столь молодом, а напротив – одном из старейших, тоже надо рассказать. Это Ансамбль русской песни, которому уже давно присвоено заслуженное звание «Народного» – «Юкковские зори».

Они озарили жизнь не одного поколения жителей деревни, – как никак в прошлом году полувековой юбилей отметили. Бессменный художественный руководитель коллектива А.А. Шипицын рассказывал не без гордости о своих «Зорях»:

– Мы – самые старшие в районе. Это уже после нас появились и «Крупеничка», и «Узорица», и многие другие коллективы. Еще при старом Доме культуры были два львовских автобуса. На них мы с нашими девочками всю область исколесили, концерты давали. Где мы только ни пели: на полевых станах под открытым небом, на импровизированной сцене на фермах и животноводческих комплексах, а еще успевали на всероссийские конкурсы – в Ярославле, в Сестрорецке, в Крыму, выступали и получали Дипломы и звания лауреатов, первые и прочие почетные места. Только в прошлом году простились с нашими старейшинами, которые с первых дней пели в «Зорях»: с Евдокией Архиповной Ивановой и Клавой Пилюгиной. Какие голоса были! Они же деревенские все, выросли здесь, как начинали частушки петь – куда там «поддубенским»! Вспоминаю 70-й год. Мы организовались 1 сентября 1970 года, и вот нас вызывают на ферму «Красный партизан» в Лупполово, и мы там поем. На поля приходим – там даже поляночки нет, перелесок заканчивается, и сразу – борозды, борозды. Ничего, встанем в борозду и так поем. По пластиковой бутылочке молока в качестве гонорара получим, и довольные – в автобус. Такие голоса были в наших «Юкковских зорях»! Но сейчас есть не хуже.

Знакомлюсь с замечательными женщинами. Людмила Ивановна Ошениек – старожил коллектива, она в нем с детства. Валентина Шитарева признается, что всю жизнь поет, без песни жить не может, приехала в Юкки, а было это более 20 лет назад, первое, что сделала, – попросилась в этот коллектив. Ирина Попова несколько лет ездила в Юкки из Грузино – не ближний свет, но так девчонке хотелось петь, что так и поет по сию пору.

А чтобы порепетировать и тем более на концерт поехать, надо участницам хора приложить немало усилий, не говоря о руководителе. Приходится договариваться с другими ДК о предоставлении репетиционного зала. После того как сгорел старый очаг культуры, так и не появился в Юкках новый. – Никак не построят! – сокрушается Алексей Александрович, – руки не доходят и, видно, денег нет. Мы не ропщем, но на предложение переименовать наш коллектив в «Бугровские зори» ответили отказом. Уж останемся мы «Юкковскими». Потому что это наши зори, наши песни…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА и из архива коллектива