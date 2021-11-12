Век жили, век лечили. Ириновской больнице 100 лет!

Сто лет назад, в ноябре 1921 года, в деревне Ириновка открылась больница, которая стала обслуживать не только местное население и жителей близлежащих деревень, но и многочисленных работников Ириновского торфопредпрятия, добывавших топливо для Петрограда.

Где родился, там и пригодился

С тех пор, как говорится, много воды утекло: через руки медиков прошло несколько поколений пациентов, поменялся не только статус этого медицинского учреждения, но даже и государственный строй. Неизменным оставалось главное предназначение человека в белом халате: служить своей профессии, оставаясь верным клятве Гиппократа. Медики Ириновской больницы целый век спасают людей. По современным меркам это одно из старейших медицинских учреждений нашего района. Об истории его создания, о буднях и радостях своей работы нашему корреспонденту рассказали люди, для которых эти стены стали на многие десятилетия родными, а они для своих пациентов – самыми дорогими людьми.

Интересно, что наша встреча проходила в здании администрации, точнее – в кабинете совета депутатов Рахьинского городского муниципального образования, и встрече этой активно способствовал заместитель председателя совета Александр Викторович Никитин. Мы познакомились с ним прошлым летом, в процессе подготовки материала о малой его родине – деревне Ириновке. Александр Никитин совершенно точно из числа тех людей, о которых так и говорят: «Где родился, там и пригодился».

– А родился я здесь, именно в этой Ириновской больнице, – сказал Александр Викторович, когда мы подъехали к очень красивому и, на первый взгляд, новому зданию из желтого кирпича.

Павел корф выбрал «кирпичный модерн»

Оказалось, что здание – часть бывшего имения барона Корфа, потомка древнего курляндского рода. Барский дом в стиле «кирпичного модерна» построил один из его наследников – Павел Корф – по проекту известного архитектора И.С. Китнера. Еще в ту нашу встречу Никитин высказал общее пожелание депутатского корпуса: к столетию больницы установить на здании мемориальную табличку в ознаменование этого немаловажного события и почтить память барона Корфа, немало сделавшего для развития этих мест.

Познакомились мы и с еще одним замечательным человеком – медицинской сестрой этого учреждения, где вот уже сорок с лишним лет проходят курс реабилитации после тяжелых заболеваний и травм жители нашего района. Это Екатерина Петровна Иванова, которая является не только медицинским работником, но еще и профсоюзным лидером учреждения. А интерес к истории, как она призналась, у нее в крови, равно как и любовь к своей профессии. Она медик уже во втором поколении. Ее мама, фронтовой хирург, всю войну оперировала раненых на Ленинградском фронте. Е.П. Иванова 33 года отработала в санатории-профилактории на Мельничном Ручье, возвращала здоровье железнодорожникам, а последние восемь лет трудится в Ириновском отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения КМБ Всеволожского района. И немало интересного рассказала об истории рождения Ириновской больницы. Мы попробуем вместе с ней перелистать страницы этой истории.

Здесь заседал Шлиссельбургский совет

– Мало кому известно, – рассказывала Екатерина Петровна, – что поначалу больница располагалась совсем не в этом красивом особняке. Здесь когда-то находился Шлиссельбургский совет депутатов, а больница, включая роддом, амбулаторию и прочие отделения, была рассеяна по многочисленным деревянным зданиям, построенным на территории усадьбы. Что характерно – здесь были специалисты всех профилей, и в этой, казалось бы, сельской больничке могли и первую помощь при травмах оказать, и роды принять. Кстати, мой муж тоже родился здесь, в этой Ириновской больнице, правда, когда она уже переехала в каменный особняк. В окрестностях были знаменитые торфоразработки, работало очень много женщин, совсем молодых девушек. Труд был тяжкий, непосильный, многие заболевали, и по этой причине решено было в 1921 году открыть именно здесь больницу. Ближайшая находилась далеко, в Рябово, добираться туда было очень трудно, на перекладных, как говорится. Не всегда успевали вовремя оказать помощь. Так что открытие больницы было в прямом смысле слова спасением для рабочих торфопредприятия и для жителей ближайших деревень.

Великая Отечественная война – это не только история великого народного подвига, но и жертвенного подвига медиков, которые делали зачастую невозможное, спасая жизни солдат. Рядом с Ириновкой находится известное мемориальное кладбище, где захоронены наши воины, погибшие от ранений. Как ни странно, об этой военной истории Ириновской больницы до нас дошли очень скупые сведения. Но кое-что все-таки удалось отыскать в архивах.

Военный госпиталь под номером пять

В воспоминаниях полковника медицинской службы в отставке И.Н. Томилина, который в августе 1941 года был назначен флагманским врачом Ладожской военной флотилии, есть строчки и о решении развернуть военный госпиталь под номером 5 на новом месте – в деревне Ириновка. И уже 10 сентября военно-морской госпиталь разместился в деревне Ириновка, в 12 километрах от Ладожского озера, где нам предстояло по-новому организовать медицинскую службу. Наступили тяжелые дни блокады, питание раненых было ограничено, в рационе отсутствовали продукты, богатые витамином С. Чтобы предотвратить авитаминоз, сами медики заготавливали хвою. Из нее мы сами приготавливали настой и давали раненым. Боролись за каждую жизнь. Но не всех могли спасти.

Вот уж точно – «времена не выбирают, в них живут и умирают». Именно с этой крылатой фразы начался наш разговор с Юрием Борисовичем Павловым. Представляя его, глава муниципального образования Рахьинского поселения А.И. Дубинин отрекомендовал его именно так: «Юрий Борисович – легендарная личность не только в масштабах нашего поселения. Не много найдется у нас людей, так преданных своей профессии, своему коллективу. Вы спроси€те – его на нашей территории знают абсолютно все. Многие благодарны ему не только здоровьем, но и в прямом смысле слова – жизнью. Вот рядом со мной сидит наш рахьинский предприниматель Владимир Бочаров – он, кстати, тоже родился в этом же роддоме Ириновской больницы, но своим вторым рождением обязан коллективу медиков Ириновского реабилитационного центра и прежде всего – заведующему отделением Павлову. Его буквально спасли после тяжелейшей аварии на мотоцикле».

Юрий Павлов как настоящий земский врач

В 1974 году Ириновскую больницу, бывшую до того самостоятельным медицинским учреждением, перепрофилировали в реабилитационное отделение Всеволожской ЦРБ. Вскоре заведующим был назначен молодой выпускник 1-го Медицинского института Ленинграда Юрий Павлов.

– Я готовился стать хирургом, – вспоминает Юрий Борисович. – 48 лет назад по окончании института пришел в интернатуру Всеволожской ЦРБ по хирургии, и очень мне нравилась моя работа. Но вскоре мне предложили возглавить отделение реабилитации в Ириновке, я здесь стал и травматологом, и урологом, и гинекологом, и хирургом, конечно, в общем, настоящим земским врачом. И 42 года и 21 день отработал здесь, на одном месте. Не было счастья большего, когда наши пациенты, бывшие до того лежачими, после тяжелых сочетанных травм, поднимались – и пусть на костылях, но самостоятельно спускались на первый этаж – только там был телефон, по которому можно было позвонить родным. И вот они звонят своим – женам, мамам, детям, а на глазах слезы и у них, и у нас, врачей, и всего медицинского персонала… Такое это было счастье, что человек поднялся. А было и такое, что в 90-е, которые принято называть «лихими», – нам, и правда, приходилось лихо, когда на обед, ужин и завтрак у меня для больных в меню была только одна вода. Выходили из положения как могли, – несли из дома какие-никакие овощи, чтобы прокормить своих больных, хотя и самим нам не платили зарплату. Очень помогал тот же Владимир Геннадьевич Бочаров – привозил продукты, еще некоторые люди оказывали помощь. Очень было тяжело. Потом как-то понемногу все стало налаживаться. Но за это время сформировался такой замечательный коллектив! Потому что сплачивают и закаляют людей не только победы, но прежде всего трудности.

Скольких людей к жизни вернули

– У нас очень много людей, которые посвятили всю жизнь нашей больнице, – поддержала своего старшего товарища и бывшего руководителя Екатерина Иванова. – 37 лет работает в нашем учреждении Татьяна Ивановна Обманец. Ирина Анатольевна Гончарова, медсестра физиотерапии, 27 лет трудится у нас. Инструктор лечебной гимнастики Клавдия Александровна Степанова – мастер своего дела, работает без малого 20 лет. Не могу не назвать наших санитарок: Вера Викторовна Черкасова тоже 20 лет на своем посту, палатная медсестра Серафима Александровна Васильева, наша хозяюшка, как мы ее называем, – Ольга Алексеевна Хоменко, душа и хранитель нашего дома. Очень много, всех не перечислить, кто посвятил жизнь общему делу. И вот что еще скажу – лекарства лекарствами, но если бы мы не вкладывали в лечение свою душу, сердце, – не было бы таких результатов. Мы лечим наших пациентов еще и любовью. Любовью к человеку. Это обязательно.

За время руководства отделением реабилитации Ю.Б. Павловым здесь появился зал лечебной физкультуры с тренажерами, кабинет массажа и современный физиокабинет с озокеритом. Сюда привозили больных на носилках, которые не могли ходить, а уходили они из Ириновского центра на своих ногах. Трудно подсчитать, сколько людей вернули к жизни здесь, в небольшом медицинском учреждении, к тому же уже не очень-то современном и не очень приспособленном к вызовам сегодняшнего дня. Не просто вернули, а дали вторую жизнь, второе рождение.

Здесь должен быть центр культуры

А что касается истории и современности, то зреет в депутатском корпусе такая идея: кардинально поменять статус бывшего особняка барона Корфа, где находится нынешний Центр реабилитации Всеволожской КМБ. И эту идею от лица всего депутатского корпуса высказала депутат местного совета Е.С. Новикова, немало сделавшая с группой единомышленников для признания знаменитого Ириновского дуба памятником живой природы.

– Для центра реабилитации нынче не грех – при современных-то вливаниях в медицину – построить уже новое, современное здание, – поделилась своими соображениями Елена Станиславовна. – Потому что бывший особняк – здание, все-таки приспособленное под нужды медицины. А в этом здании, которое само по себе – архитектурный шедевр, было бы очень кстати и своевременно открыть нечто вроде туристического центра, где могли бы останавливаться туристы, совершающие путешествия по Серебряному ожерелью России. Тем более стоит этот исторический дом у самой Дороги жизни. История на каждом шагу, сам особняк окружает вековой парк, дубовая и липовая аллеи… И нашлось бы в особняке Корфа и место для небольшого краеведческого музея. Я уверена, это отвечало бы чаяниям всех наших земляков.

Вот такое – неожиданное, но по-своему логичное, завершение получилось у нас. Так что ставить точку рано, рассказ о судьбе реабилитационного центра, о судьбе особняка барона Корфа – не окончен. Самое интересное, что представители медицины в один голос поддержали идею о создании на месте Центра реабилитации центра культуры. Наверное, в этом и есть запрос времени и его вызов.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА