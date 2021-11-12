Более 746 тысяч жителей Ленобласти вакцинировались от коронавируса

По данным на 10 ноября включительно, привились от коронавируса 746 300 человек. За сутки прививку поставили 11 745 человек. Чаще всего при вакцинации используется Спутник V.

Как сообщают на сайте областного правительства, на сегодня в регионе развернуто 2508 коек для пациентов с коронавирусом. И хоть врачи круглосуточно стоят на страже здоровья жителей, самой надежной защитой по-прежнему остается вакцинация.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно в любой поликлинике по месту жительства по телефону или на стойке администрации. Также запись ведется на портале «Госуслуги». При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Перед вакцинацией проходит обязательный осмотр врачом, в ходе которого можно проконсультироваться и получить дополнительные рекомендации.