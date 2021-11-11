Юнармейцы победили «террористов»

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде — важное направление деятельности «Юнармии».

В Ленинградской области это военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) развивается очень активно. Юнармейские отряды работают в каждом районе, три дома «Юнармии» успешно функционируют в Волховском, Приозерском и Всеволожском районах.

Замначальника регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник местного отделения Волховского района Екатерина Казакова рассказала об одном из самых значимых проектов, реализуемых в регионе, — военно-полевых сборах «Валимский рубеж».

Мероприятие состоялось уже дважды — в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом году на сборы приехало около 100 ребят из восьми районов области. На протяжении трех дней юные патриоты занимались тактической, огневой, строевой и альпинистской подготовкой, ездили на БРДМ‑2, ЗИЛ‑131, скоростном катере, учились управлять лодками, собирали и разбирали АК‑74, играли в «Лазертаг», примеряли на себя роль пожарных…

Отдельным направлением стали мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Замначальника регионального штаба Андрей Иванов провел с ребятами беседы на темы «Терроризм и личная безопасность», «Правила поведения при обнаружении посторонних предметов», «Трагедия в Беслане». Юнармейцы узнали об истории возникновения терроризма и об известных терактах последнего десятилетия.

Более 5600 участников насчитывает «Юнармия» в 47‑м регионе

Закрепить материал ребятам помог военно-полевой выход, в ходе которого они смело ринулись на борьбу с противником в условиях, приближенных к боевым. Главной задачей было обнаружить и ликвидировать членов бандформирования, прикрывая боевую технику и товарищей. Юнармейцы научились распознавать растяжки, обезвреживать мины, обнаруживать «схроны» и укрываться от гранат. Найдя бесхозную сумку, ребята не растерялись, действовали четко и слаженно, и благодаря их верным действиям никто не пострадал. Подростки успешно преодолели поле, пробрались сквозь лес, перешли ручей и взобрались на высоту, где ликвидировали условного противника с помощью охолощенных автоматов и имитации гранат.

Военно-полевые сборы «Валимский рубеж» региональный штаб планирует проводить каждый год и обязательно включать в программу мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют и в других мероприятиях, направленных на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году были организованы всероссийские акции «Юнармия» против терроризма», где ребята создавали плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети изготавливали бумажных голубей — символы мира. Также в юнармейских отрядах прошли классные часы и беседы, посвященные памяти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

«Юнармия» — добровольное детско-юношеское движение, возродившее добрые традиции молодежных организаций. С момента создания в 2016 году «Юнармия» объединила более 861 тысячи ребят со всей России.

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева

Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб ВВПОД «Юнармия» Ленобласти