Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

В последние несколько лет спрос на туристические поездки по святым местам в Ленинградской области заметно вырос. И связано это, во-первых, с тем, что в нашем регионе расположено множество храмов и монастырей, а, во-вторых с тем, что ленинградцы стали больше интересоваться культурно-исторической и духовной жизнью нашей страны. Так, например, особой популярностью у паломников и туристов пользуется Богородичный Успенский монастырь в Тихвине, который является одной из самых значительных и древних обителей Русской Православной Церкви.

Первые упоминания о Тихвинском посаде относятся к XIV веку, когда на берегах реки Тихвинки появилась Чудотворная икона Божией Матери.

Как и многие храмы во время революции, монастырь был закрыт. Икона чудом осталась цела, но позже, во время Великой Отечественной войны, была захвачена немцами, после чего оказалась на Западе. Больше полувека она хранилась в американском городе Чикаго отцом Иоанном Гарклавсом и была возвращена обратно на родину его приемным сыном Сергием в 2004 году.

Отец Сергий часто приезжал из Америки и всегда отмечал в Тихвине с паломниками 9 июля — праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Несколько лет назад батюшка ушел из жизни, оставив после себя теплые воспоминания, возвращенную им чудотворную икону и вечную благодарность православных жителей России.

В Тихвинской епархии приняли решение сохранить дом, в котором жил отец Сергий и организовать в нем выставку в память его деяний. Сейчас в коллекции 92 предмета из личного архива семьи. В паломнической службе монастыря рассчитывают сделать здесь духовный центр, в том числе проводить музыкальные вечера и встречи с молодежью, как делал сам батюшка при жизни.