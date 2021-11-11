В жилом секторе Всеволожска прошел рейд по профилактике пожарной безопасности

Старший инспектор ОНДиПР Всеволожского района Роман Михайлов провел профилактический рейд в жилом секторе города Всеволожска. Специалист беседовал с жителями о мерах пожарной безопасности в быту и вручал памятки с правилами пользования отопительными приборами.

Специалисты напоминают, что любой источник отопления является потенциальным очагом возгорания. Для предупреждения пожара важно не только соблюдать ряд простых правил, но и регулярно проверять исправность обогревателей и бытовых электроприборов. Особенно внимательно стоит следить за работоспособностью отопительных печей и газовых котлов.

Ну а жителям многоквартирных домов следует помнить, что даже если вы соблюдаете все меры пожарной безопасности, беда может случиться у соседей. И в таком случае важно, чтобы на лестничных клетках ничто не мешало жителям эвакуироваться, а пожарным – бороться с огнем. Поэтому специалисты рекомендуют не заставлять общее пространство велосипедами, колясками, коробками, мебелью.