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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские ориентировщики привезли медали из Белгорода

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C 30 октября по 3 ноября в Белгороде проходило Первенство России по спортивному ориентированию среди юниоров и юниорок (до 21 года). Это были лично-командные соревнования. Спортсмены выступали в трёх кроссовых дисциплинах – кросс-лонг, кросс-классика-общий старт и кросс-эстафета – 4 человека.

На этих соревнованиях отличились всеволожские спортсмены, которые входят в сборную команду Ленинградской области. Они получили медали во всех трёх кроссовых дисциплинах.

Степан Александров вышел на второе место в дисциплине кросс-лонг, в возрастной группе «Мужчины до 19 лет».

Диана Кургузкина завоевала второе место в кросс-классике в возрастной группе «Женщины до 19 лет».

Даниил Данчишен завоевал второе место в кросс-классике в возрастной группе «Мужчины до 21 года».

В кросс-эстафете – 4 человека («Мужчины и женщины до 21 года») наша команда завоевала первое место. В команду входили Анастасия Ботова, Елизавета Ботова, Даниил Данчишен и Михаил Ушаков.

Соревнования проходили очень интересно. В адрес организаторов поступило много благодарностей.

Людмила ОДНОБОКОВА

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