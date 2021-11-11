Всеволожские библиотеки отмечают 200-летие со дня рождения Федора Достоевского

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения писателя, публициста, мыслителя, одного из самых известных русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского. Во всех библиотеках Всеволожска и района оформлены книжные выставки, посвященные значимому литературному юбилею.

На странице Всеволожской городской библиотеки им. Ю.Г. Слепухина «ВКонтакте» представлена виртуальная книжная выставка «Писатель, потрясающий душу». Представленные вниманию любителей творчества Ф.М. Достоевского издания познакомят любителей русской литературы с основными этапами жизни великого писателя, а также с его знаковыми произведениями.

Отметим, что проблемы, которые волновали и мучили Достоевского, – это вечные и всегда актуальные вопросы о счастье и смысле жизни, о страдании и ответственности перед всеми не только за собственные поступки, но и за всякое зло, совершенное в мире.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО