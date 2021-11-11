Во Всеволожске наградили лучших сотрудников правоохранительных органов

Торжественная церемония награждения лучших сотрудников полиции прошла 10 ноября на плацу у здания УМВД России по Всеволожскому району. Мероприятие приурочено к празднованию Дня сотрудников органов внутренних дел.

С праздником стражей порядка поздравили глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава районной администрации Андрей Низовский и глава города Всеволожска Станислав Богдевич. В торжественной обстановке правоохранителям были вручены почетные грамоты, благодарности и техника для работы.

Благодарность Губернатора Ленинградской области объявлена майору полиции Перемибеде Алексею Валерьевичу, врио начальника 97 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району ЛО.

Законодательным собранием Ленинградской области Благодарность за безупречное исполнение служебных обязанностей объявлена майору полиции Ицковичу Андрею Михайловичу.

Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области награждены:

капитан полиции Иванов Дмитрий Константинович, старший инспектор отделения охраны общественного порядка УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области;

лейтенант полиции Чеха Артур Олегович, старший инспектор группы по розыску отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району ЛО;

прапорщик полиции Артемьева Ирина Александровна, помощник дежурного группы спец. части изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город Всеволожск» награждены:

старший лейтенант юстиции Строк Мария Владимировна, следователь следственного управления УМВД России по Всеволожскому району ЛО;

майор полиции Агапов Андрей Александрович, старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 128 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району ЛО.

Благодарность Главы муниципального образования «Город Всеволожск» объявлена лейтенанту внутренней службы Ломакиной Юлии Валерьевне, эксперту экспертно-криминалистического отдела УМВД России по Всеволожскому району ЛО.

Всего в этот день в связи с профессиональным праздником были награждены 74 сотрудника органов внутренних дел, в том числе ведомственные награды вручили 64 работникам полиции.