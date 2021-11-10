Угрозу нужно знать в лицо!

В 47‑м регионе реализуется масштабный проект, направленный на профилактику идеологии экстремизма и терроризма в интернете.

В наше время, когда Всемирная сеть наполнена дезинформацией о происходящих в мире событиях, когда сплошь и рядом применяются технологии массовой деструктивной пропаганды, молодое поколение постоянно сталкивается с опасностью подмены традиционных ценностей. Это в свою очередь чревато утратой собственной личности и переходом на сторону зла, под которым понимается мировой терроризм.

Чтобы киберпространство будущего таило в себе как можно меньше угроз, общественные организации «Центр системных инициатив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр молодежных инициатив» создали проект «Ленинградская область — Территория БезОпасности», который реализуется уже четыре года. Активистам помогают комитет по молодежной политике, комитет правопорядка и безопасности и комитет общего и профессионального образования.

Работа, которая ведется во всех 18 районах Ленобласти, представляет собой комплекс просветительских и обучающих мероприятий, мастер-классов для молодежи, педагогов и родителей с разъяснением об угрозах и защите от негативного воздействия в информационной среде. Организаторы взялись за дело всерьез: за 2017–2020 годы проведено 132 мероприятия. До конца текущего года состоятся тематические семинары для молодежи и учителей пяти районов Ленобласти (методические материалы есть на сайте киберстандарт.рф).

Для того чтобы столь непростую тему можно было преподнести интересно и наглядно, создано четыре авторских фильма. В картинах рассматриваются такие аспекты, как взаимодействие поколений в условиях информационного общества, перманентная киберагрессия, сетевые революции, общественная грамотность в киберсреде. Скоро в свет выйдет новый фильм «Субъектность России и личности в киберсреде».

«Наш проект находит широкий отклик у населения, ведь эта тема достаточно нова для общества. Правила жизни и поведения в киберсреде еще не выработаны. Поэтому зачастую и подростки, и взрослые остаются один на один с последствиями асоциальных явлений, инициируемых в интернете. Порой люди не могут описать и даже назвать проблему, хотя и воспринимают скрытые угрозы на уровне чувств», — рассказал директор «Центра системных инициатив» Рустам Мажажихов.

Уникальный опыт Ленобласти по защите детей в киберсреде ежегодно распространяется среди 45 городов воинской славы (Союз Городов воинской славы России выступает федеральным партнером проекта).

Более 13 000 ленинградцев вовлечены в проект «Территория безОпасности»

Блицопрос участников проекта «Территория БезОпасности»

Дарья, учащаяся лицея № 8 (Сосновый Бор): «Вопросам кибербезопасности нужно уделять большое внимание, потому что в интернете много лишней и неправдивой информации. Молодежи не всегда удается самостоятельно ее отфильтровать, поэтому может появиться ложное восприятие мира.

Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше я не задумывалась, что картинки, которые я просматриваю для развлечения в соцсетях, могут нести политический подтекст или влиять на мой выбор. На семинаре по кибербезопасности научили критично относиться к контенту».

Юлия Федорова, учитель русского языка и литературы СОШ № 3 (Луга): «Учителя должны знать о процессах, происходящих в виртуальной среде, и о том, как они могут влиять на детей. Мы обязаны предостеречь учеников от опасностей в информационной среде, которые им могут грозить».

Елена Ситникова, председатель совета родителей (Выборг): «Все дети присутствуют в соцсетях. Но мы не можем постоянно находиться рядом и отслеживать, какие ресурсы они посещают. Многие родители даже не задумываются об опасностях, таящихся в интернете. После просмотра фильма в рамках проекта «Территория БезОпасности» они начинают спрашивать, что сделать, чтобы защитить ребенка от негатива».