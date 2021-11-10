Педагог Муринского центра образования победила на Всероссийском конкурсе краеведов

Педагог Муринского центра образования ЦО № 4 Елистратова Ксения Александровна стала победителем во Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью. Финал состоялся 22–23 октября в Москве и Дмитрове.

Конкурс, организаторами которого являются Российское историческое общество и фонд «История Отечества», проводится уже третий год. В этом году свои проекты представили 26 финалистов из разных уголков России, в числе которых учителя и педагоги, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора 50-ти регионов из восьми федеральных округов.

Ленинградскую область на конкурсе представляли: член Ленинградского областного совета отделения Общероссийского общественного Движения «Поисковое Движение России», кандидат технических наук, краевед Пастухов Артем Сергеевич и учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муринского центра образования № 4 Елистратова Ксения Александровна.

Победителя наградили специальным призом «За высокий профессионализм, патриотизм и любовь к истории России». У Артема Пастухова – грамота за второе место.