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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти закрывается сезон навигации маломерных судов

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В эту пятницу, 12 ноября, выход в акватории Ленинградской области запрещается для всех малых плавсредств за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.

Ежегодное закрытие навигации для маломерных судов связано с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и началом ледостава.

Владельцам маломерных судов напомним, что нарушение распоряжения грозит административной ответственностью.

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