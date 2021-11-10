В Ленобласти закрывается сезон навигации маломерных судов

В эту пятницу, 12 ноября, выход в акватории Ленинградской области запрещается для всех малых плавсредств за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.

Ежегодное закрытие навигации для маломерных судов связано с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и началом ледостава.

Владельцам маломерных судов напомним, что нарушение распоряжения грозит административной ответственностью.