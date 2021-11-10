В Кудрово планируют открыть первый в Ленобласти гастромаркет

Современное гастрономическое пространство займет площадь порядка 1,8 тысячи «квадратов» и соберет под одной крышей порядка 18 разных ресторанных концепций. При этом средний чек обещают в районе 550 рублей.

Гастромаркет откроется в здании на Ленинградской улице, д. 1. Основная идея проекта – собрать в одном месте большой выбор разнообразной еды по приемлемым ценам. В отличие от привычных фуд-кортов, которые создаются в торговых центрах, в ресторанном дворике отдается предпочтение не крупным франшизам вроде KFC или МакДональдса, а авторским проектам. При этом сохраняется принцип общей зоны посадки, а цены в среднем ниже, чем в ресторанах. Таким образом, гастромаркет становится промежуточным вариантом между фаст-фудом и посещением заведений с «высокой кухней».

Отметим, что тренд на создание ресторанных двориков относительно новый и обретает большую популярность в крупных городах. Помимо вкусной еды по доступным ценам, подобные пространства привлекают внимание за счет дополнительных развлечений – организаторы устраивают концерты и мастер-классы, проводят тематические вечера. Также подобные проекты имеют высокий потенциал для развития гастрономического туризма – ведь жители и гости региона смогут попробовать разнообразную аутентичную кухню в одном месте.