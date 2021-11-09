Школьница из Кудрово отправилась на финал «Большой перемены»

Диана Ушакова из «Кудровского ЦО №1» вошла в шестерку школьников, которые представят Ленинградскую область на конкурсе. Мероприятие проходит с 7 по 27 ноября в формате смены в международном детском лагере «Артек».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в конкурсе примут участие 1,5 тысячи ребят из разных регионов. Ленинградскую область представят шестеро школьников из Гатчинского, Тихвинского, Всеволожского и Выборгского районов.

По итогу конкурсного отбора будут выбраны 600 победителей: 300 среди учащихся 11-х классов и 300 среди учащихся 9-10-х классов. Все финалисты получат денежные призы, которые они смогут потратить на получение образования и саморазвитие.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района