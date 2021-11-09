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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Двое медработников из Всеволожского района награждены медалью Луки Крымского

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Среди отличившихся медработников – двое из Всеволожского района.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Среди награжденных медалью Луки Крымского – заведующая родильным домом Всеволожской больницы Юлия Коконина и младшая медицинская сестра Всеволожской больницы Светлана Артемова. Столь высокой награды медработники удостоены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

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