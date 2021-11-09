В Ленобласти продлен запрет на организацию концертов и массовых мероприятий

Правительство Ленинградской области продлило запрет на работу ночных клубов, дискотек и концертных организаций, введенный с 30 октября. Кроме того, приостановлено проведение массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующий документ уже подписан главой 47-го региона Александром Дрозденко. Ограничения вступают в силу с 8 ноября на неопределенный срок.

Отметим, что 8 ноября Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 404 новых случаях заболевания коронавирусом. Из них 102 – во Всеволожском районе.