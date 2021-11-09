Во Всеволожске торжественно открылся новый отдел полиции

На 4-й Линии микрорайона Бернгардовка 9 ноября торжественно открылось новое здание 128-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району. Событие было приурочено к профессиональному празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября.

В церемонии принимали участие: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Михаил Ильин, заместители начальника Главного управления УВМД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Виктор Борисенко и полковник внутренней службы Алексей Поддубный, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, начальник УМВД России по Всеволожскому району Анатолий Иоган, глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич.

Виктор Борисенко выразил от имени руководства УМВД благодарность губернатору Ленинградской области за действенную помощь, подчеркнув, что работа сотрудников внутренних дел в новых условиях обязывает к тому, чтобы их труд был более качественным и результативным.

Вячеслав Кондратьев напомнил о предстоящем празднике – Дне сотрудника органов внутренних дел РФ, а также поблагодарил областную власть за помощь в строительстве отделов полиции.

Новое здание было возведено по соглашению областного руководства с Министерством внутренних дел РФ, которое предусматривает оказание финансовой помощи региона в строительстве современных отделений полиции. В рамках соглашения в области уже построено восемь зданий.

Модульное здание площадью в почти полторы тысячи квадратных метров было возведено на территории, отведенной во Всеволожске под строительство комплекса административных корпусов. Со временем туда же в новые здания переедут суд и налоговая полиция. На строительство здания 128-го отдела полиции и благоустройство территории областной бюджет потратил более 135 млн рублей. Помещение оборудовано мебелью и оргтехникой. Администрация района оказала помощь в выделении участка и подключении здания к инженерным сетям.

Работа в рамках соглашения идет полным ходом. Во Всеволожском районе строятся новые здания для отделений полиции в городах Кудрово, Мурино и Сертолово.

После торжественного митинга и церемонии перерезания красной ленточки губернатор Ленинградской области и все гости осмотрели здание 128-го отдела полиции: дежурную часть, рабочие кабинеты, комнату отдыха сотрудников, актовый зал и другие помещения. Осмотр проводил начальник Всеволожского УВД Анатолий Иоган.

– Надеюсь, что сотрудникам будет комфортно, – сказал Александр Дрозденко. – А для нас самое главное – не останавливаться на достигнутом. За три года область в рамках соглашения выделила финансирование в размере почти 600 миллионов рублей, а это не только здания полиции, но и покупка автомобилей и иной техники. И всё это направлено на одно – на укрепление материально-технической базы ленинградской полиции для её эффективной работы.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА