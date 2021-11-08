Музыканты Всеволожского района провели каникулы в творческой школе «Теремок»

В дни осенних каникул с 23 по 31 октября в поселке Рощино состоялась осенняя творческая школа «Теремок», организованная петербургскими музыкантами всемирно известного ансамбля «Терем-Квартет» Андреем Михайловичем Смирновым и Андреем Вилениновичем Константиновым.

Проект существует и успешно воплощается не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах России на протяжении 10 лет, и объединяет музыкантов и любителей разных возрастов в стремлении разделить счастье и радость совместного исполнения.

В осенней школе приняли участие в качестве преподавателя педагог по классу гуслей МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки г. Всеволожск» Виктория Валерьевна Бирюкова и обучающиеся школы Ольга Бирюкова, Алексей Бирюков, Арина Мацута, Владимир Трофимов, Леся Трофимова и Екатерина Купцова.

Ритм жизни и занятий в творческой школе бешеный: занятия по телесным практикам, каллиграфии, развитию ритма, импровизации, репетиции оркестра и многочисленных ансамблей и ежедневный концерт! За 7 дней ребятами и педагогами было создано более 35 ансамблевых номеров и сыграно 7 концертов. И со всем этим ребята справлялись с лёгкостью на ежедневной основе, а вечером шли в гостиную продолжать музицировать. Незабываемый и радостный интенсив, возможность поиграть с талантливыми музыкантами, новые знакомства и общение со сверстниками на основе общих творческих интересов – все это «Теремок»!

Соб. инф.