Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь»: «Глаза» Воздушно-космических сил

Радиотехнические войска (или сокращенно РТВ) – это достаточно молодой род войск. Он ведет свое начало с 15 декабря 1951 года, когда в советскую армию стали массово поступать новые электронные системы контроля воздушного пространства. С тех лет идет неуклонное совершенствование этих систем. Но начиналось все, конечно же, гораздо раньше – более 100 лет назад.

Еще в Первую мировую войну в 1914 году вокруг столицы Российской империи Петрограда создавались «посты наблюдения за небосклоном» – служба предупреждения о нападении только что зародившейся авиации. У военнослужащих тогда из инструментов наблюдения был только бинокль, а связь осуществлялась через гражданские телеграфные линии.

Дальнейшее развитие привело к созданию централизованной системы под аббревиатурой ВНОС – службе воздушного наблюдения, оповещения и связи. В 1938 году ей был передан первый в нашей стране серийный радиолокатор «РУС-1». Из аббревиатуры следовало название – радиоулавливатель самолетов первый. Через год этот комплекс прошел боевое крещение в советско-финляндской войне. Так создавалась современная задача радиотехнических войск – ведение радиолокационной разведки и обеспечение полученной информацией вышестоящих командных пунктов, авиации и ПВО. Позже, с развитием электроники и ракетной техники, добавились задачи взаимодействия с зенитными ракетными войсками и войсками радиоэлектронной борьбы.

– Мы являемся «глазами» зенитно-ракетных войск, выдаем боевую информацию истребительной авиации. У нас локаторы с большим обзором пространства, – рассказывает командир радиотехнического батальона, расположенного в Ленинградской области, подполковник Кирилл Чикмарев. – Мы находимся на непосредственном рубеже защиты границы РФ, и наши войска, одни из немногочисленных родов войск Вооруженных сил, несут непосредственное боевое дежурство по охране государственной границы.

Радиотехнические войска – одни из самых технологически развитых родов Вооруженных сил, так как им приходится постоянно конкурировать с тактико-техническими характеристиками новейшей техники сопредельных стран и стран НАТО. Обоюдное соперничество идет и в воздухе, и в ближнем космосе.

– Современные радиолокационные средства имеют огромный потенциал по обнаружению воздушных целей: по дальности обнаружения, по высотам. Естественно, противник знает, что мы видим их, – объясняет подполковник Кирилл Чикмарев. – Идет игра в «кошки-мышки»: чья аппаратура лучше, чьи средства обнаружения лучше. Они пытаются поставить помехи нашим локаторам, а наша задача с этими помехами бороться и на их фоне пытаться обнаружить противника.

Служить в радиотехнических войсках и сложно, и престижно. С 2015 года они входят в структуру Воздушно-космических сил Российской Федерации. Военнослужащие по призыву проходят определенный отбор, чтобы попасть в радиотехнические части, так как на них лежит серьезная ответственность обслуживания техники, стоящей на боевом дежурстве. Об этом рассказал заместитель командира радиотехнического батальона по военно-политической работе майор Александр Якутин.

– Приоритетным критерием отбора военнослужащих по призыву является техническое образование. Они, как правило, проходят службу на воинских должностях операторов радиолокационных станций, также являются дизелистами, есть воинские должности водительские – весь спектр от тыловой составляющей до непосредственно боевого предназначения батальона.

Военнослужащий проходит подготовку в отдельном сводном учебном подразделении в течение 35 дней, ещё порядка месяца осваивает воинскую должность в подразделении, проходит стажировочные дежурства, сдаёт зачёты на допуск к самостоятельному несению боевого дежурства и только потом заступает на боевое дежурство в качестве номера боевого расчёта. Некоторые должности, например, водитель, требуют более долгого обучения. И оно предоставляется в необходимом объеме, чтобы солдат смог управлять тяжелой многоосной техникой, так как современная задача радиотехнических войск – высокая мобильность.

– У нас транспортная группа эксплуатации – это КамАЗы, «Уралы», УАЗы, но есть и специальная техника на автомобильном базовом шасси. Она более тяжелая, ей тяжело управлять. Не каждый может просто сесть и поехать на ней, даже тот, кто ездил на обычном КамАЗе, – объясняет командир отделения сержант Александр Бруев.

Не только специальность, которая пригодится на гражданке, приобретают военнослужащие за 1 год в воинской части. В армии буквально создается мужской характер, проходит ускоренная школа жизни. Солдаты батальона замечают, что это время позволило им узнать лучше себя, научиться разбираться в людях, а главное – понять, чего они сами хотят в этой жизни.

– За время службы в Вооруженных силах во мне развились и усилились такие качества, как дисциплинированность, ответственность, исполнительность, стойкость, – делится мыслями служащий по призыву ефрейтор Степан Егоров. – Я могу с уверенностью сказать, что если человек пройдет через Вооруженные силы, то это будет ему только на пользу.

В связи с тем, что служба по призыву проходит параллельно с обучением, и порой по некоторым специальностям на это уходит до семи месяцев, то времени непосредственно служить солдатам в воинской части остается совсем мало. Поэтому ребятам предлагают подписать контракт с Вооруженными силами для того, чтобы сформировать в воинской части костяк опытных профессионалов.

– Военная служба по контракту является перспективной для молодого человека. И при определенных деловых навыках, морально-деловых качествах военнослужащий по контракту в дальнейшем может развивать свою воинскую карьеру, – поясняет преимущества контрактной службы майор Александр Якутин. – Каждый является кузнецом своего счастья сам. Если ты добросовестно исполняешь обязанности военной службы, дисциплинирован, пунктуален, то командование обязательно это заметит и в дальнейшем продвинет тебя либо на должность прапорщика, либо на должность офицера.

Для тех, кто проходит службу по призыву и кому приглянулась воинская служба, есть возможность подписать контракт с ВС РФ прямо в части. А тем, кто снова хочет вернуться в Вооруженные силы, нужно обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области, который находится в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки, дом 90. После сбора документов и прохождения медицинской комиссии подходящий кандидат вполне сможет выбрать себе службу в радиотехнических войсках Военно-космических сил

Анна ТЮРИНА

На снимках: расчёт на позиции радиолокационной станции “Подлёт»; подполковник Кирилл Чикмарев; тренировка в выполнении нормативов по РХБЗ; радиолокационная станция «Небо».

Фото Г. Ожегова