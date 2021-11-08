Купил права — сдай и ходи пешком

Инспектор из Приозерского МРЭО, торговавший водительскими удостоверениями, отбывает срок. Полиция продолжает вскрывать случаи взяточничества, и преступника ждет новое судебное заседание. Накажут и автовладельцев, получивших права за деньги: им запретят садиться за руль.

Конвейер нарушений

Следственный отдел по г. Приозерск Следственного управления Следственного комитета России (далее СКР) по Ленобласти завершил работу над очередным уголовным делом. Разбирательство касается событий с июня 2017 по март 2018 года. По версии следствия, инспектор МРЭО брал деньги и выдавал водительские удостоверения без экзамена. Таким же способом была налажена деятельность по возврату удостоверений лицам, лишенным права управления.

Так, в помещении МРЭО ГИБДД № 18 и на автодроме в Приозерске взяточник принял у людей экзамен «автоматом», без фактической проверки знаний ПДД и навыков управления. Инспектор внес ложные сведения в официальные документы, после чего взяткодатели получили водительские удостоверения. Мзду ему заранее занесли посредники. Плата составляла 13 тысяч рублей за сдачу теоретической части и 15 тысяч — за практику.

«Аналогичным способом водительские права получили еще три человека. По представлению органов следствия данные права будут аннулированы», — говорится в пресс­релизе регионального управления СКР.

Бывший инспектор уже дважды был осужден за взяточничество и подлог, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по ЛО подполковник юстиции Мария Добрынина. Также он признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. По первому приговору в 2019 году экс­инспектор получил четыре года колонии, в 2020‑м срок увеличили до пяти лет общего режима. Сейчас его доставят с зоны на новый судебный процесс.

Трагедии на дорогах

Продажа водительских прав и незаконный их возврат злостным нарушителям­«лишенцам» способствуют хаосу на дорогах. В Ленобласти за сутки происходит от 60 до 100 аварий, каждая седьмая — с пострадавшими.

Тяжелее всего обстоит дело на автодороге «Кола», где часто случаются смертельные ДТП при попытках обгона. Недавно на этой трассе в столкновении машин «Ниссан­Альмера» и «Форд­Транзит» погибли водитель и два ребенка. Еще три человека погибли в ДТП на подъезде к порту Усть­Луга: «Рено­Дастер» выехал на встречную и столкнулся с «Лада­Ларгус».

А в поселке Сосново Приозерского района БМВ сбил 38‑летнюю женщину. По словам очевидцев, автомобиль мчался в населенном пункте со скоростью 100 км/ч, у водителя затем обнаружили алкогольное опьянение. Женщина погибла на глазах у сына и племянника — дети тоже едва не попали под колеса.

Всего по России за десять лет, по данным МВД, дорожные аварии унесли более 220 тысяч жизней. На информацию отреагировал Владимир Путин, потребовав работать «по всем направлениям, по всем векторам» для исправления ситуации — нельзя допускать такой масштаб потерь, словно на войне.

Дмитрий Полянский

Фото: PIXABAY.COM