В Приютино показали спектакль «Дидона и Эней»

В этом году в усадьбе Приютино, в Голубом зале, спустя два столетия вновь давали спектакль о царице Карфагена Дидоне и о герое Троянской войны Энее. С жемчужиной римской эпической поэзии «Дидона и Эней» зрителей и гостей ещё в фойе перед премьерой познакомили участники постановки и показали афишу и рисунки, сделанные своими руками.

Осмелюсь сказать, что двести лет назад в мызе Приютино, никто бы не удивился, что в доме Олениных показывают премьеру. А спектакли в те времена здесь были обычным развлечением. И одним из них был спектакль «Превращённая Дидона», поставленный другом семьи Олениных С.Н. Мариным.

Как оказалось, легенду о сбежавшей в северную Африку царице Дидоне и о её возлюбленном, Энее, скрывавшемся после падения Трои на южном побережье Великого Голубого моря, как карфагеняне называли тогда море Средиземное, в наше время слышали единицы даже взрослого населения нашего города. Одной из них была методист музея-усадьбы «Приютино» Татьяна Владимировна Ильина. Она, ещё в начале этого года поработав в очередной раз с архивами музея, обнаружила, что сцены из «Энеиды» на основе сюжета из Вергилия ставились в Приютине ещё в начале ХIХ века. Методист поделилась и рассказала историю постановки «Энеиды» в Приютине художественному руководителю Театра-студии «Люди и куклы» Д. Ю. Могильниченко, предложив сделать спектакль, и эта тема заинтересовала её.

Надо сказать, что тогда участвовал в спектакле и сам Марин. Так как писал он пьесы в набиравшем в те времена «стиле бурлеск», с ним играли, разумеется, взрослые люди, конечно, знавшие классику, владевшие иностранными языками и читавшие многие произведения в оригинальном исполнении. А нам, местным жителям, конечно, известно, какие прославленные современники Олениных и Марина посещали Приютино на рубеже ХVIII и ХIХ веков. Наверняка сюжет про Дидону и Энея им тоже был знаком. И Сергей Никифорович Марин, русский офицер, участник войны 1812 года, литератор, драматург, прекрасно об этом знал. Про него говорили, что он «был одинаково талантлив в поэзии и на поле битвы». Прожил Марин короткую (37лет), но интересную жизнь. Покоится на территории Александро-Невской лавры.

Как худрука театра Диану Юрьевну трагическая история любви царицы и воина очень тронула и захватила полностью. Совместно со студийцами она приняла решение ставить спектакль, но особенный … кукольный! Именно на кукол-марионеток и был сделан акцент! И закрутилась работа, которая продолжалась всё лето! Не просто было коллективу остановиться на выборе образов главных героев. Уж очень скудные данные давал даже его величество Интернет! Но у ребят был козырь! Сотрудники музея конкретно указали, что пьеса ставилась на основе сюжета из Вергилия о путешествии Энея под названием «Энеида», но переработанным тем самым Мариным.

Сама подготовка спектакля завораживала. Выяснилось вдруг, что привычных образов Дидоны и Энея, как таковых, не существует. Артисту или актрисе, возможно, легче придумать маску, наложить грим, сделав героя или героиню, похожими на тех, какими их видели в своём воображении и изобразили на полотнах известные живописцы на протяжении многих веков, или по либретто (которое, правда, практически не найти) первой оперы, написанной английским композитором Генри Пёрселлом «Дидона и Эней». А вот, какими кукольные персонажи должны быть?

Изготовление кукол и декораций в мастерской студии – это, пожалуй, отдельная история, но рассказать просто необходимо. Невероятно, но из 10–12 вариантов из пластилина совершенно очаровательных с различными выражениями лиц (головок), вылепленных самими ребятами, необходимо было выбрать одно или два, изготовить из папье-маше уже головки кукол, раскрасить в соответствии времени и месту происходящего события, тем более мифологического сюжета!

Всем рисовально-художественным процессом занимались под присмотром художницы студии Елизаветы Александровны Кудрявцевой. Работала вся студия! К прекрасным головкам приклеили шикарные волосы. Одели в невероятной красоты миниатюрные костюмы-туники, изготовленные под руководством главного костюмера студии Ирины Викторовны Сафоновой. А какие сделаны декорации целого Карфагена, который по сюжету сначала был построен царицей Дидоной, а затем ею же и сожжён. Или волн Великого Голубого моря, которые вынесли Энея на берег у Карфагена, и в дальнейшем сбежавшего обратно от прекрасной Дидоны. Всё согласно легенде: и загадочная пещера, и огромная рыба и разрушенный Карфаген!

Надо просто увидеть и услышать выступление юных артистов, которые к основному эпосу «Энеиды» добавили и ввели в сюжет стихи Бродского, Ахматовой и других поэтов, на не менее захватывающие античные сюжеты, перекликавшиеся с историей любви и предательства в представляемой пьесе. И это тоже колоссальный труд! Пожелаем же им дальнейших творческих успехов!

Диана Юрьевна, представляя премьеру, обмолвилась, что всем, конечно же, знакомы эпические поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» (8 век до н. э.). Так вот, «Энеида», изложенная римским поэтом Вергилием, создана значительно раньше, в 29 году до нашей эры! И именно этот сюжет отразил и переработал в пьесе «Превращённая Дидона» Сергей Никифорович Марин, друг семьи Олениных.

Целиком раскрывать сюжет спектакля мы умышленно не станем. Надеемся, что кого-то эта тема может заинтересовать, и наш уважаемый читатель приобретёт книгу ( а есть издание, пересказанное и для детей) или на просторах Всемирной паутины найдёт и прочтёт одну из легенд о Дидоне и Энее, рассмотрит картины, посвящённые этому мифологическому сюжету, Петера Пауля Рубенса, Франческо Солимена и других живописцев всех времён или даже познакомится с оперой Генри Пёрселла, написанной на либретто Наума Тейта ещё в 1689 году.

И не стоит забывать про наш Дворец детского творчества, альма-матер Театра-студии «Люди и куклы». Театр включил «Дидону и Энея» в свой репертуар и уже выступил в октябре, в середине осени, в древнем городе Сваргас, что недалеко от Выборга.

А в начале осени этого года, а именно 18 сентября, в день рождения хозяйки мызы Приютино Елизаветы Марковны Олениной, юные артисты уже ХХI века из Театральной студии «Люди и куклы» в том же Голубом зале усадьбы в камерной обстановке, как и 200 лет назад, давали «Энеиду» Вергилия.

Татьяна Чернышова