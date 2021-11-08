Во Всеволожском районе видеоловушка «поймала» брачный бой лосей

Видеосъемкой схватки двух самцов сегодня, 8 ноября, поделился биолог Павел Глазков. Уникальное видео удалось получить благодаря видеоловушкам, установленным на поляне в центре верхового болота во Всеволожском районе.

Как отмечает эксперт, обычно гон лосей, обитающих на территории Ленинградской области, заканчивается в середине октября. Однако в этом году период размножения сохатых затянулся – возможно, все дело в мягкой для местных широт осени.

– Первый бой в текущем сезоне мне удалось зафиксировать 26 августа, – отмечает Павел Глазков. – И вот уже ноябрь, а брачные баталии у лесных великанов не утихают! За два месяца лоси протоптали на заветную поляну целую дорогу через болото. Бои происходят с вечера, всю ночь, и до утра.

Отметим, что в Ленинградской области насчитывается более 20 тысяч лосей. Причем численность животных заметно увеличивается. Несмотря на то что лоси животные травоядные и в целом неагрессивные, все же эксперты рекомендуют не вступать в контакт с дикими животными. Особенно опасны сохатые в период гона. Также внезапно напасть может лосиха, защищающая своего детеныша.

Фото: группа «Каждой твари по паре / Павел Глазков» соцсети «ВКонтакте»