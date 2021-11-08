Ветераны спорта отметили свой профессиональный праздник

8 ноября в России отмечался День ветеранов спорта. В эти ноябрьские дни мы поздравляем тех, кто навсегда вписал свои имена в летопись страны.

Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира. Но нельзя забывать, что основные победы закладывались в советское время, когда спорт в нашей стране не был профессиональным и людям приходилось заниматься в свободное от работы время. Наши ветераны были настоящими героями. К сожалению, в большом спорте можно не только укрепить здоровье, но и получить травмы. И после ухода со спортивных арен многим приходилось долго восстанавливать здоровье, которым они пожертвовали во славу Отечества.

Всеволожский район имеет глубокие спортивные традиции. В своё время Кавголовская спортивная школа по зимним видам спорта и Всеволожская спортивная школа «Локомотив» были известны на весь мир. На территории Всеволожского района проходили крупнейшие международные соревнования по мотокроссу и автомобильному спорту, а также Международные Кавголовские игры и Международный Токсовский лыжный марафон. До сих пор международный статус имеет зимний легкоатлетический марафон «Дорога жизни».

Сейчас у нас проживает большое количество участников Олимпийских игр. Хочется особо поздравить заслуженного мастера спорта СССР и двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева, заслуженного мастера спорта СССР и олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина Владимира Белоусова, заслуженного мастера спорта России и олимпийского чемпиона по волейболу Максима Михайлова, заслуженного мастера спорта России и олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову, заслуженного мастера спорта России по лыжному двоеборью и бронзового призёра Олимпийских игр Валерия Столярова, заслуженного мастера спорта России и чемпионку мира по биатлону Екатерину Юрлову-Перхт, заслуженного мастера спорта России по биатлону и 4-кратного чемпиона мира Владимира Драчева, заслуженного мастера спорта России по пулевой стрельбе и участника пяти Олимпиад Сергея Коваленко, заслуженного мастера спорта СССР по академической гребле Людмилу Царапкину, заслуженного тренера РСФСР (лыжное двоеборье) Леонида Баранова, заслуженного тренера России по бобслею и восьмикратного чемпиона мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов Сергея Ленинского, заслуженного тренера России – мастера спорта международного класса и действующего тренера сборной команды России по лыжному двоеборью Алексея Баранова, а также экс-капитана футбольной команды «Зенит» Алексея Игонина, мастера спорта международного класса и чемпиона мира по мотогонкам Владимира Смирнова, мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике Сергея Лукина, мастера спорта международного класса и 17-кратную чемпионку РСФСР по плаванию Татьяну Сташевскую-Литвинову, мастера спорта международного класса по спортивной радиопеленгации и чемпионку мира Ирину Платонову, международного мастера по шахматам Елену Быстрякову, обладательницу до сих пор не побитых мировых рекордов по фридайвингу Наталью Оводову-Бабич, двукратного чемпиона мира и победителя 34-х международных боёв в стиле смешанных единоборств Андрея Семёнова («Белую акулу»), 15-кратного победителя чемпионатов России по академической гребле Александра Кулеша.

Согласитесь, далеко не каждый район России может похвастаться таким списком. Как видите, эти люди представляют самые разные виды спорта. О многих из них мы писали на страницах газеты «Всеволожские вести» – в рубрике «Спортивное имя». Но, возможно, указали даже не всех – возможно, кто-то ещё скромно проживает в глубинке.

И в эти дни нам хочется поздравить не только тех, кто когда-то выступал на известных аренах, но и всех других ветеранов. Ведь они вносили свой вклад в общую копилку и в конечном итоге обеспечивали наши международные победы. В России принято называть ветеранами тех, кто отдал спорту не менее 15 лет своей жизни. Это могут быть и спортсмены, и тренеры, и общественные деятели. Редакция газеты «Всеволожские вести» желает всем вам хорошего здоровья и кипучей энергии. Пожалуйста, продолжайте радовать нас своим оптимизмом.

Людмила Однобокова