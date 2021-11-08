Африканский клариевый сом в Ленинградской области

Быть самой первой в освоении нового вида продукции и при этом взвалить на себя промышленное производство теплолюбивой рыбы — это в наших холодных краях сравни подвигу. Но Римма Николаевна Петрова, глава крестьянского фермерского хозяйства в деревне Беседа, не только смогла наладить свое нелегкое дело, но и призывает осваивать этот вид предпринимательства – выращивание клариевого африканского сома. Здесь и экономическая привлекательность его разведения, и очень полезные свойства продукта.

Африканский сом прост в разведении, поэтому интересен для создания бизнеса. Главное преимущество – стремительный рост. От малька до товарной рыбы весом примерно в полтора килограмма он вырастает за полгода. Поверхность туловища лишена чешуи, мясо сочное и нежное без мелких костей. В Европе клариевый сом давно завоевал любовь гурманов, из него делают более 50 всевозможных блюд.

В Ленинградской области зарегистрировано свыше восьмисот крестьянско-фермерских хозяйств. Но сомовая ферма на сегодня представлена только здесь в Волосовском районе. Неудивительно, что ее облюбовали туристы – можно не только посмотреть, но и продегустировать экзотическую рыбу.

Клариевому сому нужен тропический климат: теплый воздух и температура воды в районе 27 градусов. Но с этой сложностью Римма Петрова справилась и ее рыбному хозяйству исполняется уже 15 лет. Многих посетителей в первую очередь впечатляет сама история создания фермы. И конечно, особый неповторимый вкус африканского сома.

Сейчас семейная ферма выпускает 40 тонн рыбы в год. В планах увеличить производство до 60 тонн. Благодаря поддержке администрации области и района построили цех по переработке и строят вторую очередь цеха выращивания клариевого сома.

Проект «Сорок седьмой»