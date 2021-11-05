Чиновники становятся дисциплинированнее

В Ленинградской области стали чаще проходить профилактические антикоррупционные проверки. Меры против правонарушений в этой сфере усилены, и результаты говорят об улучшении работы органов власти.

«В 2020 году на качественно новый уровень поставлена работа в части противодействия коррупции. Завершено проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений в отношении 39 лиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году», — отмечается в докладе, опубликованном на сайте администрации правительства Ленинградской области.

В результате разбирательств, проведенных по обращениям губернатора, досрочно сложили полномочия четыре депутата, меры ответственности применены в отношении 27 лиц. Согласно Национальному плану противодействия коррупции разработаны и приняты областные законодательные акты о мерах контроля: о требованиях к имущественным декларациям и о полномочиях органов власти подавать запросы в банки и налоговые органы.

Чиновники становятся еще более дисциплинированными в отчетности о доходах. В 2020 году претензии из-за подачи неполных и недостоверных сведений возникли к восьми сотрудникам администрации Ленобласти, в то время как годом ранее сокрытие и искажение данных выявили у 11 должностных лиц. Дисциплинарные взыскания за мелкие коррупционные проступки получили девять госслужащих — это на пять случаев меньше, чем в 2019‑м.

В прошлом году сформирована и внедрена в работу база данных, содержащая электронные образцы деклараций о доходах, имуществе и обязательствах. Ее использование ускоряет анализ достоверности и полноты представленных сведений. При отборе и назначении новых руководящих сотрудников применяется анализ анкетных сведений. Биографии 54 начальников проверены на окружение и связи.

За 2020 год состоялось четыре внеплановых заседания комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований к должностному поведению госслужащих. В трех случаях из четырех разбирательство подтвердило наличие или риск конфликта интересов — ситуации, когда связи должностного лица и соображения его личной выгоды могут помешать добросовестному исполнению обязанностей.

По отношению к подведомственным организациям тоже проводится политика контроля бюджетных закупок, отслеживания связей и доходов руководства. В 34 случаях в их работе выявлен конфликт интересов или возможность его возникновения. Три руководителя получили замечания.

В системе госконтрактов со стороны органов власти нарушений не выявлено. Однако «подведы» отбирали подрядчиков небезупречно: 58 жалоб подтвердились. Впрочем, по сравнению с 2019 годом доля обоснованных, то есть поддержанных ФАС, жалоб на заказчиков снизилась с 26 % до 18 %. Количество выданных предписаний антимонопольной службы сократилось с 58 до 46.

Особенно заметно удалось улучшить ситуацию в вопросах равного доступа предпринимателей к госзаказу. Пятикратно (с 50 % до 10 %) уменьшилось число обоснованных жалоб на такие нарушения, как неправомерный отказ в допуске заявки и ограничение участников закупки. Кстати, региональное правительство рекомендует заказчикам использовать электронный аукцион как максимально прозрачный способ закупки.

Пресса 47-го региона также внесла вклад в антикоррупционное просвещение жителей области, публикуя разъясняющие материалы на регулярной основе, охвачена аудитория в социальных сетях.