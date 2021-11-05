Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» ленинградскому школьнику Михаилу Сычеву

13-летний Михаил Сычёв вновь переживает события, произошедшие 6 мая в городе Любани Тосненского района – его дом на Московском шоссе сгорел дотла. Но только благодаря решимости и самообладанию Михаила в огне никто не погиб.

Из горящего дома Михаил вынес своего двухлетнего брата, а затем помог маме и второму брату выбраться из охваченного огнём дома. В результате ребята получили ожоги, Михаил самые большие – 2-й и 3-й степени. Первыми на помощь пришли соседи, затем врачи скорой помощи.

Михаил – старший в многодетной семье, и привык отвечать и следить за младшими. Так принято у Сычёвых. Отец семейства Алексей Николаевич часто находится в рейсе, он дальнобойщик, и место главы занимает Михаил.

Ольга Анатольевна считает себя строгой мамой, и очень рано детям делегирует полномочия и обязанности, считая, что только так можно воспитать настоящего мужчину. Чрезвычайная ситуация стала своего рода проверкой.

Жители Любани после пожара помогли вещами, а администрация предоставила двухкомнатную квартиру в маневренном фонде. Михаилу потребовалось несколько месяцев для восстановления. Уже в сентябре он поступил в казачий кадетский корпус Воронежской области, но с 1 по 7 класс он учился в областной Сельцовской школе.

На этот раз Михаил защитил семью, и стал участником Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» под патронажем Совета Федерации. Ежегодно накануне Дня народного единства школьникам из разных регионов страны вручают медаль «За проявленное мужество».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вручая награду герою, отметил, что кроме многочисленных подарков детям администрация области, региональный союз промышленников и предпринимателей подарит многодетной семье новое жилье.

Проект «Сорок седьмой»