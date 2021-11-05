Ленобласть не будет продлевать нерабочие дни

С 8 ноября регион возвращается с «ковидных» каникул. Соответствующее решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ситуация в системе здравоохранения Ленинградской области, безусловно, непростая, но полностью контролируемая: мы поддерживаем резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. Сейчас, по поручению губернатора, готовим закупочные процедуры для приобретения дополнительного запаса медикаментов и СИЗов — с заделом на первые месяцы 2022 года. Так что необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет. Это касается и системы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, чтобы прервать цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и профессиональные учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу в обычном режиме», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

«С понедельника торговля возвращается в режим работы, в целом — с ограничениями которые действовали до начала нерабочей недели, в частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена. В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе). Хочу отметить, что в перспективе снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от КОВИДа. Призываю всех привиться и внести, тем самым, свой вклад в возвращение к нормальной жизни!», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области