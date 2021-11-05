Кубок Губернатора Ленинградской области по шахматам 2021– Этап детского Кубка России

«Сначала подумай, потом делай», – с таким напутствием тренеры отправляли своих юных подопечных на турнир. Борьба была нешуточная – соревнования по классическим шахматам на «Кубок Губернатора Ленинградской области», который является этапом Детского Кубка России. Соревнования проходили в течение недели в Тосненском культурно-спортивном центре.

На ленинградскую землю побороться в самой известной интеллектуальной игре приехали юные шахматисты из 15 регионов России – всего 166 участников.

Шахматы переживают очередную волну популярности. И это неслучайно, ведь они сочетают элементы игры, искусства и спорта. Шахматы – прекрасный тренажер для интеллекта. Во время партии задействуются оба полушария мозга, одновременно используется и логическое, и абстрактное мышление.

Шахматы учат ребенка обдумывать свой ход, прежде чем его сделать, что отражается и в жизни – он будет лучше понимать, что совершенный им поступок подобен ходу в партии. В итоге эта игра — некий симулятор навыков, который готовит детей к взрослой жизни.

В рамках соревнований на Кубок губернатора, провели дополнительную программу: блицтурнир и «Турнир будущих звёзд». В быстрых шахматах абсолютным лидером стал Вадим Симаков из Сертолово, второе место у Алексея Катышева из Тихвина.

По итогам 9 туров Кубка во всех возрастных номинациях 2-е и 3-и места у ленинградских спортсменов. Среди мальчиков до 9 лет – гатчинские ребята: Антон Паращенко и Савва Антонов. Среди участников до 11 лет: Варвара Попенкова из Кудрово и Владимир Абашев из Всеволожска. Шахматисты до 13 лет: Арина Солнцева и Никита Петров из Выборга. Победители среди юношей и девушек до 15 лет: Мария Голубева из Соснового Бора и Вадим Симаков из Сертоловского клуба «Олимп».

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