Гаро и Алла Мнацаканяны: перепись покажет население России в этническом разрезе

Предприниматели, владельцы фермерско-крестьянского хозяйства «Молочко» супруги Гаро и Алла Мнацаканяны приняли участие во Всероссийской переписи населения – 2021.

– Наша большая армянская семья – мы и пятеро детей, легко ответили на вопросы, – говорят в унисон супруги Гаро и Алла Мнацаканяны из Агалатово. – Еще несколько месяцев назад нас «посчитали» в рамках сельскохозяйственной переписи. Нынешняя статистика позволит показать население России в этническом разрезе. Да, мы родились за пределами России, но для наших детей Армения — красивая страна предков. Но их будущее здесь, в России. Думаем, что сведения о каждом из нас важны для укрепления дружбы. Ведь все мы единый народ – россияне, и делить нам нечего, нужно вместе работать на процветание Родины!

По словам супругов, перепись поможет уточнить, в каких условиях проживают жители страны, что в свою очередь поможет улучшить благосостояние жителей.

– Жить по принципу «день прошел и ладно» нельзя, необходимо думать и о настоящем, и о будущем, – убеждены Мнацаканяны. – Перепись населения – как раз про это.

Ирэн Овсепян