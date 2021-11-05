Во Всеволожском храме праздновали день памяти Казанской иконы Божией Матери

4 ноября Русская православная церковь празднует День Казанской иконы Божией Матери, считающейся чудотворной и помогавшей русским воинам в защите Отечества. Во всех храмах Выборгской епархии РПЦ в этот день во время Божественной литургии читались акафисты и тропари в честь Девы Марии, а во Всеволожске, в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, богослужение, проведённое благочинным Всеволожского округа Романом Гуцу в сослужении иереев прихода, было особенно торжественным.

Здесь верующие поклонялись Лику Пресвятой Богородицы и младенца Иисуса, возвращённому в храм потомком русских эмигрантов, коллекционером Андреем Львовичем Сметанкиным. Эта уникальная святыня была фамильной ценностью Василия Павловича и Лидии Филипповны Всеволожских. Икона была создана около 200 лет назад. Лики Пресвятой Девы Марии и младенца Иисуса выполнены на доске красочными материалами, а другие части образа сделаны из драгоценного металла. Во времена революции Лидия Филипповна чудом вывезла икону из России и тем самым спасла её: в те непростые годы святыни сжигали, распиливали, разрубали топорами, мостили ими дороги…

После кончины Лидии Всеволожской икона попала к её секретарю, Николаю Кураксину, потом к художнице Нине Брук, которая завещала её уже последнему владельцу архива – Андрею Сметанкину. В 1991 году икона была передана в его надёжные руки и всё это время находилась во Франции.

Образ Казанской Божией Матери издревле благословлял защитников Родины и вёл их к победам.Также считается, что икона Казанской Божией Матери указывает верные пути заблудшим душам, помогает нуждающимся, и поэтому её называют «Путеводительницей» и «Хранительницей семьи».

Прославлено более 300 видов святынь Божией Матери. Среди них – одна из особо почитаемых – Казанская. Без сомнения, Её чудесное спасение семьёй Всеволожских и передача из-за границы четыре года назад в стены храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни – событие, которое трудно переоценить.

Владимир Шемшученко

Фото группы «Храм Спаса Нерукотворного Образа г. Всеволожск» соцсети «ВКонтакте»