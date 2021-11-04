Марианна Шевченко: Современные технологии переписи населения позволяют ответить на вопросы дистанционно

Председатель Совета женщин Всеволожского района, депутат города Всеволожска Марианна Шевченко приняла участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись порталом «Госуслуги».

– Очень радует, что в этот раз применяются современные технологии и нет необходимости дожидаться переписчика, все можно сделать дистанционно, – говорит председатель Совета женщин Всеволожского района, депутат города Всеволожска Марианна Шевченко. – Моя семья так и сделала. Вопросы несложные, листы заполнили быстро. Благодаря цифровизации итоги переписи нынешнего года будут точнее и эффективнее. Однако надо отметить, что современные технологии больше рассчитаны на молодежь. А вот пожилым людям удобнее отвечать на вопросы переписчиков. Поэтому старшее поколение ждет переписчиков дома. Отмечу, что перепись проводится с соблюдением всех санитарных норм.

Как отметила Марианна Борисовна, благодаря переписи государство получает статистику: сколько граждан в стране, какой национальности, в каких условиях они живут и так далее.

– Мы не только заполняем анкету, но и рассчитываем, что через несколько лет наши ответы отразятся на качестве жизни – будут построены новые школы, там, где их не хватает, оказана нужная государственная поддержка, – подчеркнула депутат. – Это поможет более точечно решать социальные проблемы людей. Одна из задач переписи – планировать уровень социальных гарантий. Правительству необходимо знать демографическую ситуацию, чтобы грамотно распределять бюджетные деньги. Поэтому каждый должен относиться к переписи с большой долей ответственности!

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Марианны Шевченко в соцсети «ВКонтакте»