Наталья Косьянковская, член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, основатель и руководитель квилт-студии «Гатчина», — о радости творчества, значении рукотворного художества и о национальной идентичности.

— Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет, он стал визитной карточкой города. В нем традиционно принимает участие наша квилт-студия «Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сначала я студию назвала «Диво». Но когда стали ездить по региональным выставкам и представлялись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали: «А где это?» Решила поменять название. И сейчас весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленинградской области.

В следующем году наша студия отметит 20-летие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный путь. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. Много лет преподавала художественные дисциплины в лицее моды. Я всегда интересовалась декоративно-прикладным искусством, любила шить и вышивать. В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экспонаты сродни живописи. На расстоянии — замысловатый алгоритм композиции, а вблизи — изящность стежки и уникальность приемов. Красота неописуемая!

Попробовала, увлеклась. В 2002 году основала квилт-студию. За 19 лет организовано 152 выставки. А в 2004-м пришла идея проводить арт-проект «Графика Зима» черно-белого квилтинга. Потом был проект «Портрет», мы стали первопроходцами. Нашу идею проведения тематических выставок подхватили.

Активно проводим выставки в сельских поселениях. Отрадно, что интерес к лоскутному шитью растет, и мне известны случаи, когда наши выставки послужили толчком — люди всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже создавали кружки.

Мы за сохранение народных традиций! Отстаиваем самобытность русской культуры. Национальная идентичность — это такое чувство, которое дает ощущение чего-то единого, представленного уникальными традициями, культурой и языком. Поэтому мы приветствуем технику и приемы исконно русского лоскутного шитья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге «Композиция в лоскутном шитье». В международном конкурсе появилась номинация «Русское одеяло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати, у нас в приоритете красный, а из геометрических фигур — квадраты и прямоугольники.

Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо проповедую «местечковый патриотизм». В рамках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили панно с пейзажами, с любимыми уголками наших мастериц. Еще изготовили панно «Истории и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии», «Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны». Планировалась выставка в Германии, но санкции помешали.

В Гатчине красивые места, можно любоваться бесконечно. Я люблю ходить на этюды, например в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти исторически знаковых и легендарных мест! Одно Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости, такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург, Старая Ладога… Летом здесь прекрасные живописные панорамы. И не стоит забывать, что требуется серьезное внимание к сохранению этого бесценного культурного наследия.