Всеволожский район отметил День народного единства фестивалем «Мы разные, но мы вместе»

В День народного единства, 4 ноября, во Всеволожском районе в рамках этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие культур» проводится межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе». На сцене традиционно выступают самодеятельные хоровые и танцевальные коллективы, звучат песни и стихи.

В этом году вживую увидеть многоцветье нашей многонациональной культуры и получить заряд положительных эмоций не удалось. Но праздник все же состоялся. Художественно-творческий отдел Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска подготовил для земляков концерт, в котором приняли участие ведущие самодеятельные артисты района. Свои праздничные номера представили ансамбль танцев народов мира «Небесная птица» (Лесколово), народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Ладога» (Рахья), народный самодеятельный коллектив, эстрадно-джазовый ансамбль «Terra Incognita» (Всеволожск) и многие-многие другие творческие коллективы.

Любой желающий может приобщиться к этому празднику жизни и творчества по ссылке https://youtu.be/nthD3i8GZxU

Владимир Шемшученко