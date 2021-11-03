Специалисты госветслужбы Ленобласти обрабатывают территории от COVID-19

Сотрудники ветеринарной службы продолжают массовую дезинфекцию общественных пространств. Нерабочие дни и каникулы позволили специалистам обработать не только входы в магазины и аптеки, остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки, а также, по решению районных штабов, — помещения учреждений образования, культуры, социальные и административные объекты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего за 2021 год усилиями госветслужбы было продезинфицировано свыше 573 тысячи квадратных метров общественных пространств. Обработка ведется раствором кемицида, который признан безопасным для людей и животных, при этом является эффективным средством для уничтожения вирусов.

Отметим, что ветврачи имеют в своем арсенале в своем арсенале как специализированную технику, так и специалистов, имеющих большой опыт в профилактической санобработке. Дезинфекторы использовали генераторы горячего и холодного туманов, ранцевые распылители «Штиль» и установки ДУК.

Напомним, что пары раствора могут вызвать аллергические реакции, поэтому специалисты просят не находиться в рабочей зоне дезинфектора и не прикасаться к обработанной поверхности до момента высыхания жидкости.

Фото Управления ветеринарии Ленинградской области