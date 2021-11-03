Ленинградская панорама: простые истины о пандемии

Власти Ленинградской области продолжают разъяснять суть принятия очередных противоэпидемических ограничений и необходимость вакцинации от ковида.

С 15 ноября на территории 47-го региона вход в театры, кино, на концертные площадки, в ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен только при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа.

Постановление о новых противокоронавирусных мерах вызвало бурные обсуждения среди жителей. В то время как одни считают такие меры оправданными, другие буквально ополчились на региональную власть, обвиняя ее в чрезмерной жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие от многих российских регионов, выбран достаточно легкий вариант ограничений: не останавливают плановую помощь, не переводят всех на самоизоляцию, не блокируют социальные карты пенсионеров.

Александр Дрозденко терпеливо объясняет ковид-диссидентам свою позицию: «Думаю, для похода в кино или на фитнес, тем более на дискотеку, бюджет не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, магазин, парикмахерскую ПЦР от посетителей не нужен. При посещении медучреждений экспресс-тест сделают бесплатно за счет бюджета».

Каждый день от ковида в нашей стране умирает почти 1000 человек, напоминает губернатор (а в мире погибли почти 5 млн людей. — Прим. редакции). Поскольку врачи отвлечены на работу в красной зоне, то вдвое выше летальность и от других заболеваний. И непопулярные решения принимают лишь для того, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко убеждает людей вакцинироваться от ковида. И не просто потому, что «по должности положено», — он призывает поступить так, как делает сам: «Я ежедневно общаюсь с большим количеством людей. Для их и своей безопасности я ревакцинировался от ковида и привился от гриппа».

Принятые меры поддерживает и зампредседателя регионального комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг. По его словам, такая стратегия способствует сдерживанию роста заболеваемости. Помимо противоэпидемических ограничений есть еще два ­условия, позволяющих добиться прекращения пандемии. Это вакцинация и использование средств индивидуальной защиты.

Пока что количества вакцинированных граждан (сегодня в Ленобласти их чуть больше 35 %) недостаточно для создания коллективного иммунитета. Специалисты считают, что в регионе должно быть вакцинировано не менее 60 % населения, в том числе дети, которые по сравнению с прошлым годом стали болеть чаще и тяжелее. Вакцинацию несовершеннолетних от COVID-19 планируют начать в январе 2022 года.

Лидия Зайцева