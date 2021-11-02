Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь»: Человек, направленный на путь

В следующем году исполнится 95 лет той организации, название которой было хорошо известно всей молодежи Советского Союза. Десятки тысяч парней проходили в ней подготовку и курсы для службы в армии, для получения гражданской профессии и занимались спортом. Эта организация называлась и называется сейчас – ДОСААФ.

В расшифровке этой известной аббревиатуры и заложены задачи Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.

Спустя многие годы необходимость содействия Вооруженным силам не только не утратила свою актуальность, но и, наоборот, возросла. Это отметил председатель межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области Саид Тулаков.

– Учитывая сокращение срока службы в армии до года (раньше было 2 года), подготовка в ДОСААФ имеет важное значение. Министерство обороны нас поддерживает, и уже расширяется перечень специальностей, по которым молодых людей готовит наша организация. Мы к этим задачам готовы.

На данный момент ДОСААФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области готовит специалистов для вооруженных сил по семи направлениям. По государственному заданию в этом году будет выпущен 761 призывник. Направление для обучения молодой человек получает в военкомате после отбора комиссией. Срок подготовки обычно составляет 3-4 месяца, а после экзаменов призывнику будет присвоена военно-учетная специальность или, как говорят в армии, ВУС. Именно работа по ВУС и является основной помощью со стороны ДОСААФ Вооруженным силам России. Ведь за 1 год в армии трудно чему-то серьезно обучить.

– Времени на подготовку военнослужащего в самих Вооруженных силах, при прохождении службы, не остается совсем, – рассказывает Анатолий Моцак, заместитель председателя межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – Поэтому ДОСААФ как раз и занимается допризывной подготовкой по военно-учетным специальностям. Курсант у нас обучается, получает специальность и идет уже подготовленным специалистом в Вооруженные силы.

Одно из традиционных направлений обучения молодых людей – автомобильные специальности. Например, в автошколе ДОСААФ № 4 из призывников абсолютно бесплатно готовят серьезных специалистов. Игорь Бабкин, заместитель директора по учебно-производственной части, рассказал, какого результата достигают их выпускники.

– Они не только учатся водить автомобиль. Они учатся быть специалистами своего дела: понимать автомобиль, знать его устройство, уметь починить его в случае чего в армейских условиях, а не ждать помощи от сервиса. Поэтому они у нас здесь проходят полноценный курс подготовки к воинской службе.

Когда молодой человек попадает с подобными знаниями в часть, то, скорее всего, он быстро сможет двинуться по карьерной лестнице, почти сразу стать сержантом. Выходцы из ДОСААФа очень сильно ценятся командирами, так как на них можно положиться, им можно даже доверять обучение остального личного состава.

Другая традиционная подготовка призывников – прыжки с парашютом. В авиационно-спортивном клубе Сиворицы в Ленинградской области готовят по ВУС-837Д, что означает водитель-парашютист, умеющий управлять транспортом весом более 3,5 тонны, и десантироваться под куполом из самолета.

– Это востребовано, – рассказал Алексей Герасимов, заслуженный тренер России по парашютному спорту. – Десантные подразделения используют многие рода войск – это и пограничники, и морская пехота, ВДВ, спецподразделения: ГРУ, ФСБ, различный спецназ. Везде проводится парашютная подготовка для выполнения боевых задач. Как раз те, кого мы готовим, попадают в различные подразделения.

Для выполнения нормы ВУС нужно прыгнуть всего два раза. Но это только кажется, что преодолеть себя просто. На высоте у призывников буря сомнений, а на земле эйфория от того, что они смогли преодолеть свой страх. После первых прыжков многие идут в армию уже только ради неба и возможности прыгать с парашютом в составе спортивных рот.

– Парашютный спорт – не дешевый. Заниматься им из своего кармана – накладно, если ты хочешь действительно заниматься спортом. Если нет больших финансовых возможностей, то тяжеловато будет работать и зарабатывать на прыжки, – пояснил Алексей Герасимов. – Естественно, ребята с удовольствием идут в армию, где этот парашютный спорт развивается. Там они совершенствуются.

Еще одно направление подготовки молодых специалистов для дальнейшей службы в Вооруженных силах – обучение подводным работам. Этим занимается Морская школа ДОСААФ, которая обладает всем необходимым оборудованием, чтобы выпускать водолазов 4, 5, 6, 7 и 8-го разрядов.

– На сегодняшний день ДОСААФ является лидером в подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям и для службы на флоте именно по направлению водолазного дела, – объяснил Алексей Калинкин, заместитель руководителя Морской школы ДОСААФ. – Такого уровня специалистов, такого уровня материально-технической части, такого уровня образовательных программ нет больше нигде в стране.

И действительно, в Морскую школу приезжают молодые люди и даже девушки со всей России, а не только из Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Множество выпускников школы служили и служат в Военно-морском флоте в разных должностях, а после увольнения в запас прекрасно адаптируются к гражданской жизни, ведь у них есть востребованная специальность водолаза, которая ценится в специализированных компаниях.

– Это человек, который вдумчиво приходит. Будете учить – учите. Буду учиться, буду идти по этому направлению, собирая шишки, собирая победы, собирая успехи. Но это уже человек, направленный на путь. Это человек, который знает, чего он хочет. Уже знает, куда идет. И мы здесь в ДОСААФ это даем, – делится своими мыслями Алексей Калинкин.

В ДОСААФ, помимо подготовки по ВУС, существуют, конечно же, кружки, секции, куда могут прийти не только допризывники, но и обычные дети или подростки. Преимущественно обучение там бесплатное. Например, можно заниматься стрельбой в тире из пневматического или настоящего оружия, обучиться водить машины разных категорий, с 14 лет заняться парашютной подготовкой. Или, например, рассекать на кроссовых мотоциклах на мототреке. ДОСААФ дает много возможностей для самореализации молодому поколению, и не только в рамках подготовки к службе в Вооруженных силах

Анна ТЮРИНА

На снимках: занятия в автошколе номер 4 ДОСААФ; водолазная подготовка в Морской школе ДОСААФ.

Фото Г. ОЖЕГОВА