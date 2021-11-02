Жители Ленобласти сдали более 45 литров крови в рамках акции «Оставайся донором»

Поддержать акцию «Оставайся донором» вызвались 157 жителей Ленинградской области. Совместными усилиями они пополнили банк донорской крови региона на более чем 45 литров.

Как сообщает пресс-служба ОНФ Ленинградской области, акция организована участниками «Молодежки ОНФ» совместно с Центром крови Ленинградской области. Основная цель мероприятия – напомнить о важности донорства.

– Болезни не уходят на карантин, – отметила менеджер по связям с общественностью ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области» Полина Кузмичева. – В стационарах региона продолжают находиться пациенты, которым по медицинским показаниям требуется переливание донорской крови. Мы благодарим каждого, кто нашел время и ради бескорыстной̆ помощи пришел на донорский пункт!

Стоит отметить, что участниками акции стали граждане, прошедшие вакцинацию против коронавируса. Сама процедура сдачи крови проходила строго по записи с соблюдением масочного режима.