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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошел турнир памяти Героя России Валерия Стовбы

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В физкультурно-оздоровительном комплексе Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва в пос. им. Морозова 30–31 октября состоялся ежегодный фестиваль боевых искусств и Восточного боевого единоборства (ВБЕ). Спортивное мероприятие посвящено памяти летчика и Героя России Валерия Стовбы, погибшего при выполнении воинского долга в 1996 году.

В рамках фестиваля прошли соревнования по виду спорта ВБЕ дисциплина «Кобудо» и «Борьба в ограниченном пространстве». А турнире приняли участие более 250 юных спортсменов из Всеволожского района.

В качестве арбитров соревнований были аттестованные судьи по виду спорта ВБЕ. Данные состязания прошли как отборочные в состав сборной Ленинградской области по ВБЕ дисциплина «Кобудо» для участия по правилам «Ниппон-кемпо», «Тайхо-дзюцу» и боям на нунчаку.

Владимир Шемшученко

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