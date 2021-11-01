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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Слухи о закрытии поликлинике в пос. им. Морозова не подтвердились

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В последние несколько дней активно распространяются слухи о грядущем закрытии поликлиники в связи с полным перепрофилированием Морозовской больницы под ковидный госпиталь.

Как сообщили в пресс-служба Всеволожской клинической межрайонной больницы, любые изменения в работе больницы, перепрофилирование проводятся только в соответствии с распоряжениями Комитета по здравоохранению Ленинградской области. В настоящее время таких распоряжений, а также сведений о любых других изменениях в структуре ВКМБ в администрацию больницы не поступало. Администрация ВКМБ обратилась с заявлением в компетентные органы о привлечении к уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию.

Напоминаем, что Всеволожский район, включая поселок им. Морозова, находится в «красной зоне» по ковиду. Все подразделения ВКМБ работают в обычном режиме, невзирая на каникулы, проводится активная вакцинация граждан. Записаться на вакцинацию, в том числе в поликлинику Морозовской больницы, по-прежнему можно на портале Госуслуг, на сайте VKMB.ru, по телефонам колл-центра.

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